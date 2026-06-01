01 jun. 2026
Intermedia

El General escala al segundo lugar

Gral. Caballero de Mallorquín venció por 3-2 a Paraguarí, en el Ka’arendy.

Junio 01, 2026 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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Partidazo. Richard Salinas (14) festeja el tanto convertido.

Foto: @IntermediaAPF

Gral. Caballero de Juan León Mallorquín volvió a demostrar su fortaleza como local al imponerse por 3-2 a Paraguarí FC en un vibrante encuentro correspondiente a la fecha 10 del torneo Intermedia, disputado en el estadio Ka’arendy.

El conjunto mallorquino construyó una valiosa victoria gracias a los goles de Jorge Colmán, Richard Salinas y Enzo Alegre, quienes fueron determinantes para que el Rojo sumara tres puntos de gran importancia en su lucha por los puestos de ascenso. Este triunfo permite al General (21) ser el único escolta del 12 de Junio que tiene 23 unidades.

PARIDAD MATINAL. En otro partido, fue empate 2-2 entre Tacuary y Carapeguá, disputado en el estadio Emiliano Ghezzi del barrio Palomar.

El conjunto de Barrio Jara ganaba 2-0 con tantos de Martín Núñez y Alcides Valdez, pero la visita se puso a tiro de empate, y lo consiguió con un doblete de Leonardo Galeano.

Con esta paridad, el Tacua suma 6 puntos y el Potro acumula 14 en la tabla.

Intermedia Fútbol paraguayo
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