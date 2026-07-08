Aguilar es nuevo portero del 12 de Junio (VH)

A través de sus redes sociales, la institución chaqueña anunció la llegada del portero con un mensaje cargado de entusiasmo: "¡Bienvenido Alfredo Aguilar! El León Chaqueño suma a un nuevo integrante a su plantel.

Aguilar llega procedente de Luqueño. Cabe resaltar que el “12” se encuentra en la cima con 27 puntos al igual que Benjamín Aceval.