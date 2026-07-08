Aguilar es nuevo portero del 12 de Junio (VH)
El 12 de Junio de Villa Hayes oficializó ayer la incorporación del experimentado arquero Alfredo Aguilar, quien se convierte en uno de los refuerzos más destacados del club para la segunda rueda del Torneo Intermedia.
A través de sus redes sociales, la institución chaqueña anunció la llegada del portero con un mensaje cargado de entusiasmo: "¡Bienvenido Alfredo Aguilar! El León Chaqueño suma a un nuevo integrante a su plantel.
Aguilar llega procedente de Luqueño. Cabe resaltar que el “12” se encuentra en la cima con 27 puntos al igual que Benjamín Aceval.