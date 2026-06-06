Benjamín Aceval e Independiente sonríen por la mañana

Este sábado por la mañana prosiguió la fecha 11 de la categoría Intermedia con dos partidos donde Benjamín Aceval e Independiente se impusieron ante Tacuary y Carapeguá, respectivamente.
Benjamín Aceval alcanzó la cima del certamen de manera momentánea al derrotar en condición de local a Tacuary por el marcador de 3-2. Mientras que Independiente trepó al cuarto lugar al superar 0-2 a Carapeguá de visitante.
Resultados confirmados de la fecha 11:
Paraguarí 1-1 Tembetary.
Santaní 3-0 Resistencia.
Benjamín Aceval 3-2 Tacuary.
Carapegué 0-2 Independiente.
Hoy a las 17:00: Fernando de la mora vs. Guaireña.
Hoy a las 19:00: 12 de Junio vs. Capiatá.
Lunes 8/06:
17:00 Encarnación vs. Sol de América.
19:30 3 de Noviembre vs. General Caballero de JLM.
Principales posiciones: Benjamín Aceval 23 puntos, 12 de Junio 23, General Caballero 21, Independiente 18, Tembetary 17, Capiatá 16.