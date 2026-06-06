Benjamín Aceval e Independiente sonríen por la mañana

Este sábado por la mañana prosiguió la fecha 11 de la categoría Intermedia con dos partidos donde Benjamín Aceval e Independiente se impusieron ante Tacuary y Carapeguá, respectivamente.

Benjamín Aceval alcanzó la cima del certamen de manera momentánea al derrotar en condición de local a Tacuary por el marcador de 3-2. Mientras que Independiente trepó al cuarto lugar al superar 0-2 a Carapeguá de visitante.

Resultados confirmados de la fecha 11:

Paraguarí 1-1 Tembetary.

Santaní 3-0 Resistencia.

Benjamín Aceval 3-2 Tacuary.

Carapegué 0-2 Independiente.

Hoy a las 17:00: Fernando de la mora vs. Guaireña.

Hoy a las 19:00: 12 de Junio vs. Capiatá.

Lunes 8/06:

17:00 Encarnación vs. Sol de América.

19:30 3 de Noviembre vs. General Caballero de JLM.