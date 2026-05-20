Sol de América festejó en Villa Elisa y hundió más al “3”

El conjunto danzarín mostró mayor contundencia y terminó imponiendo condiciones gracias a los goles de Marcos Gaona y Gerardo Covacs, quienes marcaron para sellar una nueva alegría del cuadro azul.

Con este triunfo, Sol de América alcanza las 10 unidades en la clasificación y toma impulso en el campeonato, mientras que el elenco del barrio San Pablo continúa complicado en la tabla con apenas 4 puntos acumulados.

El equipo de Villa Elisa supo aprovechar sus oportunidades y manejó el trámite del encuentro para quedarse con tres puntos valiosos ante un rival que sigue sin poder encontrar regularidad en el certamen.

Un poco más temprano

En el estadio Erico Galeano, en Capiatá, el 12 de Junio de Villa Hayes superó por la mínima diferencia de 1-0 a Atlético Tembetary y se mantiene como único líder de la competencia con 19 unidades. Mientras que Guaireña FC derrotó por el mismo marcador, 1-0 a Paraguarí, en el Parque del Guairá.