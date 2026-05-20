El “12” no suelta la punta

La octava jornada del campeonato de la División Intermedia prosiguió este miércoles con dos encuentros matutinos. En uno de ellos, el 12 de Junio visitó al Tembetary, llevándose los puntos que le permiten liderar.

En el estadio Erico Galeano de Capiatá, el cuadro de Tembetary recibió a uno de los punteros, el 12 de Junio de Villa Hayes y fue derrotado por el marcador de 0-1.

El cuadro chaqueño jugó gran parte del lance con uno menos por la expulsión de Héctor Lezcano, pero luego, en el complemento, las cosas se igualaron con la roja a Franco Aragón. La diferencia del partido lo hizo Augusto Giménez que permite al cuadro de Villa Hayes liderar el campeonato a la espera de lo que haga el General Caballero de Juan León Mallorquín en su partido de este jueves frente a Resistencia.

En el otro duelo de la jornada, Guaireña fue local en el Parque del Guairá de Villarrica frente a Paraguarí y se terminó imponiendo por la mínima diferencia por el tanto convertido por Luis Araújo.

CONTENTO. El presidente del 12 de Junio, Ricardo Núñez, habló en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la victoria frente al Tembetary. Calificó el resultado como “sufrido” y que permite estar en la parte alta de la tabla de posiciones.

