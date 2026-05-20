20 may. 2026
Intermedia

El “12” no suelta la punta

El conjunto de Villa Hayes se impuso al Tembetary y se mantiene de momento como único líder de la Intermedia.

Mayo 20, 2026 12:22 p. m. • 
Por Redacción D10
HIw-JTxXMAA4t9o.jpeg

El cuadro chaqueño sigue en lo más alto.

Foto: @IntermediaAPF

La octava jornada del campeonato de la División Intermedia prosiguió este miércoles con dos encuentros matutinos. En uno de ellos, el 12 de Junio visitó al Tembetary, llevándose los puntos que le permiten liderar.

En el estadio Erico Galeano de Capiatá, el cuadro de Tembetary recibió a uno de los punteros, el 12 de Junio de Villa Hayes y fue derrotado por el marcador de 0-1.

El cuadro chaqueño jugó gran parte del lance con uno menos por la expulsión de Héctor Lezcano, pero luego, en el complemento, las cosas se igualaron con la roja a Franco Aragón. La diferencia del partido lo hizo Augusto Giménez que permite al cuadro de Villa Hayes liderar el campeonato a la espera de lo que haga el General Caballero de Juan León Mallorquín en su partido de este jueves frente a Resistencia.

En el otro duelo de la jornada, Guaireña fue local en el Parque del Guairá de Villarrica frente a Paraguarí y se terminó imponiendo por la mínima diferencia por el tanto convertido por Luis Araújo.

CONTENTO. El presidente del 12 de Junio, Ricardo Núñez, habló en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la victoria frente al Tembetary. Calificó el resultado como “sufrido” y que permite estar en la parte alta de la tabla de posiciones.

Intermedia 12 de Junio Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HHUlgvEXEAAInR7.jpeg
Intermedia
Empates en la continuidad de la fecha 5 en la Intermedia
La fecha 5 del torneo de la División Intermedia prosiguió este sábado con dos partidos que terminaron con igualdad.
Mayo 02, 2026 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
intermed.jfif
Intermedia
12 de Junio de Villa Hayes gana y sigue firme arriba
El 12 de Junio venció a Paraguarí este viernes y momentáneamente es el único líder de la Intermedia 2026.
Mayo 01, 2026 03:34 p. m.
Miller Mareco.jpg
Intermedia
Gral. Caballero (JLM) y el 12 de Junio (VH) en lo más alto de la tabla
General Caballero de Mallorquín y el 12 de Junio de Villa Hayes, ambos con 10 puntos, son líderes de la División Intermedia después de la culminación de la fecha 4.
Abril 28, 2026 08:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Desafío clave_66966735.jfif
Intermedia
La fecha 4 comienza hoy con dos partidos
La fecha 4 de la Intermedia comenzará hoy con dos atrayentes partidos, en Villa Hayes y Villa Elisa.
Abril 24, 2026 09:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Gral. Caballero_66903030.jpg
Intermedia
El Rojo Mallorquino en la cima
En la mañana de este domingo tuvo continuidad la fecha 3 del torneo de la División Intermedia, en el que General Caballero JLM superó en condición de local al Atlético Tembetary, mientras que se dio la paridad entre 3 de Noviembre del barrio San Pablo y Benjamín Aceval, del Bajo Chaco.
Abril 20, 2026 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
guaireña.jpg
Intermedia
Guaireña sonríe contra Tacuary
Guaireña FC logró una victoria esperanzadora después de dos fechas caídas, en el torneo de la División Intermedia.
Abril 19, 2026 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más