Sol de América y Benjamín Aceval igualan en un intenso duelo

Sol de América y Benjamín Aceval igualaron 1-1 en un intenso duelo cargado de emociones, expulsiones y situaciones cambiantes, correspondiente a una nueva jornada del Campeonato de la División Intermedia. El encuentro se disputó en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa.

El conjunto danzarín tomó la iniciativa y logró abrir el marcador a los 18 minutos mediante Marcos Gaona, quien definió con precisión para poner en ventaja al elenco local.

En el inicio de la etapa complementaria, el compromiso cambió por completo. A los 47 minutos, Sol de América quedó con diez hombres tras la expulsión de Ángel Aguayo. Apenas un minuto después, Benjamín Aceval aprovechó la superioridad numérica y llegó al empate con un tanto de Osvaldo Argüello, que estableció el 1-1 definitivo.

La intensidad no disminuyó y el equipo visitante también sufrió bajas. A los 52 minutos, tras la revisión del VAR, el árbitro expulsó a Óscar Prieto. Ya en la recta final del encuentro, a los 77', Aldo Morel vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Benjamín Aceval con nueve futbolistas.

Pese a las múltiples incidencias y a las oportunidades generadas por ambos equipos, el marcador no volvió a moverse. El empate reparte un punto para cada equipo en un compromiso que tuvo goles, intervenciones del VAR y tres expulsados, reflejando la intensidad con la que se disputó el encuentro.