12 jul 2026
Intermedia

Sol de América y Benjamín Aceval igualan en un intenso duelo

Sol de América y Benjamín Aceval empataron 1-1 en un partido cargado de emociones, expulsiones y situaciones cambiantes, correspondiente a una nueva jornada del Torneo de la División Intermedia.

Julio 12, 2026 05:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Sol vs Benjamin.jfif

El Danzarín y los chaqueños disputaron un partido de alto voltaje.

INTERMEDIA/APF

Sol de América y Benjamín Aceval igualaron 1-1 en un intenso duelo cargado de emociones, expulsiones y situaciones cambiantes, correspondiente a una nueva jornada del Campeonato de la División Intermedia. El encuentro se disputó en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa.

El conjunto danzarín tomó la iniciativa y logró abrir el marcador a los 18 minutos mediante Marcos Gaona, quien definió con precisión para poner en ventaja al elenco local.

En el inicio de la etapa complementaria, el compromiso cambió por completo. A los 47 minutos, Sol de América quedó con diez hombres tras la expulsión de Ángel Aguayo. Apenas un minuto después, Benjamín Aceval aprovechó la superioridad numérica y llegó al empate con un tanto de Osvaldo Argüello, que estableció el 1-1 definitivo.

La intensidad no disminuyó y el equipo visitante también sufrió bajas. A los 52 minutos, tras la revisión del VAR, el árbitro expulsó a Óscar Prieto. Ya en la recta final del encuentro, a los 77', Aldo Morel vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a Benjamín Aceval con nueve futbolistas.

Pese a las múltiples incidencias y a las oportunidades generadas por ambos equipos, el marcador no volvió a moverse. El empate reparte un punto para cada equipo en un compromiso que tuvo goles, intervenciones del VAR y tres expulsados, reflejando la intensidad con la que se disputó el encuentro.

Intermedia Benjamín Aceval Sol de América
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Benjamín Aceval.jpg
Intermedia
Benjamín Aceval e Independiente sonríen por la mañana
Benjamín Aceval e Independiente lograron triunfos este sábado en el turno mañana por la fecha 11 de la categoría Intermedia.
Junio 6, 2026 01:57 p. m.
 · 
Redacción D10
HJm2er7XEAUIzkE.jpeg
Intermedia
El General escala al segundo lugar
Gral. Caballero de Mallorquín venció por 3-2 a Paraguarí, en el Ka’arendy.
Junio 1, 2026 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia.jfif
Intermedia
Resistencia rescata una paridad agónica ante Gral. Caballero
Repartieron puntos, por la octava fecha del Torneo de la División Intermedia, Resistencia y General Caballero de Juan León Mallorquín protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el estadio Tomás Beggan Correa.
Mayo 21, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Sol de América.jfif
Intermedia
Sol de América festejó en Villa Elisa y hundió más al “3”
Sol de América consiguió una importante victoria por 2-0 frente a 3 de Noviembre en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, en compromiso correspondiente a la octava fecha del torneo de la División Intermedia.
Mayo 20, 2026 08:30 p. m.
 · 
Redacción D10
HIw-JTxXMAA4t9o.jpeg
Intermedia
El “12” no suelta la punta
El conjunto de Villa Hayes se impuso al Tembetary y se mantiene de momento como único líder de la Intermedia.
Mayo 20, 2026 12:22 p. m.
 · 
Redacción D10
HIr4Fy_WUAA3mPD.jpeg
Intermedia
Capiatá triunfa en el inicio de la fecha 8
La fecha 8 de la División Intermedia inició este martes con dos encuentros.
Mayo 19, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10