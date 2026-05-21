21 may. 2026
Intermedia

Resistencia rescata una paridad agónica ante Gral. Caballero

Repartieron puntos, por la octava fecha del Torneo de la División Intermedia, Resistencia y General Caballero de Juan León Mallorquín protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el estadio Tomás Beggan Correa.

Mayo 21, 2026 03:37 p. m. • 
Por Redacción D10
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Intenso duelo. El Rojo mallorquino rescató un importante punto en la Chacarita.

Gentileza/APF

En continuidad de la octava fecha del torneo de la División Intermedia, Resistencia y General Caballero protagonizaron un partidazo en la Chacarita que finalmente culminó igualado en 2.

El conjunto local logró ponerse en ventaja con el tanto de Rodrigo Amarilla (4'). Pero el Rojo de Mallorquín encontró las armas para reponerse y dar vuelta el marcador con Guillermo Gill (74’) y Néstor Gómez (85'), a pesar de estar jugando con 10 hombres a raíz de la expusión de Gabriel Molinas a los 32'. Sin embargo a los 89', en la agonía del encuentro, el local emparejó el juego por intermedio de Anibal Vega.

Con esta igualdad, Resistencia alcanza las 10 unidades en la tabla de posiciones, mientras que General Caballero JLM llega a 17 puntos y continúa en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

En la próxima fecha, el Celeste se medirá ante 3 de Noviembre el domingo 24 de mayo a las 10:00 en los Jardines del Kelito. Por su parte, General Caballero recibirá a Guaireña FC el lunes 25 desde las 19:30 en el estadio Ka’arendy.

Resistencia General Caballero de JLM
Redacción D10
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