Intermedia: 2 juegos cierran la jornada 11

En el Villa Alegre, Encarnación recibe a Sol de América, desde las 17:00, mientras que en Los Jardines del Kelito, el 3 de Noviembre choca con General Caballero de Mallorquín, a partir de las 19:30.

En los juegos previos, los resultados registrados fueron los siguientes: 12 de Junio 1-1 Capiatá; Fernando de la Mora 1-3 Guaireña; Carapeguá 0-2 Independiente y Benjamín Aceval 3-2 Tacuary.

Lidera la clasificación de la competencia el 12 de Junio con 24 puntos, seguido por Benjamín Aceval con 23 y General Caballero tiene 21.