08 jun. 2026
Intermedia

Intermedia: 2 juegos cierran la jornada 11

Este lunes, con dos compromisos se cierra la fecha 11 del Campeonato de la Intermedia, segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Junio 08, 2026 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
HJmgH6AWAAE9E8h.jpg

General Caballero de JLM, protagonista en la Intermedia.

En el Villa Alegre, Encarnación recibe a Sol de América, desde las 17:00, mientras que en Los Jardines del Kelito, el 3 de Noviembre choca con General Caballero de Mallorquín, a partir de las 19:30.

En los juegos previos, los resultados registrados fueron los siguientes: 12 de Junio 1-1 Capiatá; Fernando de la Mora 1-3 Guaireña; Carapeguá 0-2 Independiente y Benjamín Aceval 3-2 Tacuary.

Lidera la clasificación de la competencia el 12 de Junio con 24 puntos, seguido por Benjamín Aceval con 23 y General Caballero tiene 21.

Intermedia Encarnación Sol de América
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HIr4Fy_WUAA3mPD.jpeg
Intermedia
Capiatá triunfa en el inicio de la fecha 8
La fecha 8 de la División Intermedia inició este martes con dos encuentros.
Mayo 19, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
general caballero_67445565.jpg
Intermedia
General Caballero pinta de rojo la cima de la Intermedia
El General Caballero de Juan León Mallorquín derrotó por 3-2 a Sol de América, en el Ka´arendy, y trepó a la cima de la competencia al cierre de la séptima fecha de Intermedia.
Mayo 19, 2026 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Tembetary.jfif
Intermedia
Tembetary tumba Encarnación y Guaireña iguala ante Resistencia
Atlético Tembetary derrotó a Encarnación FC, mientras que hubo paridad entre Guaireña FC y Resistencia SC, en la continuidad de la fecha 7 de la Intermedia.
Mayo 16, 2026 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
20260510_122013.jpg
Intermedia
Benjamín y Capiatá sonríen en la Intermedia
Benjamín Aceval y Deportivo Capiatá lograron la victoria ante Encarnación y General Caballero, respectivamente, por la fecha 6 de la Intermedia.
Mayo 10, 2026 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero_67145262.jfif
Intermedia
Victorias del puntero General y el Danzarín
En la continuidad de la fecha 5 de la Intermedia, General Caballero JLM venció por 4-2 a Independiente CG, en el estadio Ka’arendy para seguir en la punta del campeonato.
Mayo 04, 2026 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
HHUlgvEXEAAInR7.jpeg
Intermedia
Empates en la continuidad de la fecha 5 en la Intermedia
La fecha 5 del torneo de la División Intermedia prosiguió este sábado con dos partidos que terminaron con igualdad.
Mayo 02, 2026 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más