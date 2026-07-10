10 jul 2026
Intermedia

Dos empates marcan el inicio de la fecha 14 de la División Intermedia

La fecha 14 del campeonato de la División Intermedia comenzó este viernes con dos igualdades, en una jornada en la que ninguno de los cuatro equipos logró quedarse con la victoria.

Julio 10, 2026 08:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Fernando de la Mora.jfif

Intensa jornada. Fernando de la Mora y Paraguarí protagonizaron un partidazo en el barrio Palomar.

APF/INTERMEDIA

La jornada 14 del Torneo de la División Intermedia se puso en marcha este viernes con dos igualdades, en una fecha que arrancó sin vencedores y con cuatro equipos repartiendo puntos.

En el estadio Tomás Beggan Correa, Resistencia y Sportivo Carapeguá igualaron 1-1. El conjunto celeste tomó la ventaja a los 9 minutos gracias a un penal convertido por Fernando Escobar, mientras que Leonardo Galeano estableció la igualdad para la visita a los 42' de la primera etapa. En el complemento, ambos buscaron desnivelar el marcador, pero el resultado ya no se modificó.

En el otro compromiso de la jornada, Fernando de la Mora y Paraguarí FC protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el estadio Emiliano Ghezzi. La visita golpeó primero con el tanto de Esteban Maidana a los 11 minutos, pero el conjunto de Palomar reaccionó y dio vuelta el marcador con las conquistas de Derlis Benítez, a los 22', y José Ojeda, a los 71'. Cuando parecía que el triunfo quedaba en manos del local, William Candia apareció a los 88 minutos con un golazo para sellar el definitivo 2-2 y rescatar un valioso punto para Paraguarí FC.

De esta manera, la fecha 14 de la División Intermedia comenzó sin ganadores, con dos partidos intensos y cuatro equipos que sumaron una unidad mientras aguardan el desarrollo del resto de la programación.

La tabla de posiciones tras los dos empates de la jornada 14 de los equipos protagonistas quedó así:

  • 10.º Resistencia SC: 18 puntos en 14 partidos (4 victorias, 6 empates y 4 derrotas).
  • 11.º Sportivo Carapeguá: 16 puntos en 14 partidos (4 victorias, 4 empates y 6 derrotas).
  • 12.º Fernando de la Mora: 15 puntos en 14 partidos (4 victorias, 3 empates y 7 derrotas).
  • 14.º Paraguarí AC: 10 puntos en 14 partidos (2 victorias, 4 empates y 8 derrotas).

En la parte alta de la clasificación, Benjamín Aceval y 12 de Junio de Villa Hayes comparten el liderato con 27 puntos, seguidos por General Caballero de Juan León Mallorquín con 24 unidades.

Intermedia APF Resistencia Sportivo Carapeguá Fernando de la Mora
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