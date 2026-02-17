17 feb. 2026
La millonada que espera recaudar Trinidense ante Olimpia

Norman Rieder, presidente de Trinidense, se refirió al monto que esperan recaudar en el partido de Copa Sudamericana ante Olimpia.

Febrero 17, 2026 01:02 p. m.
prrm.jpg

La hinchada de Olimpia viene respondiendo en todos los partidos.

Foto: Club Olimpia.

Norman Rieder, presidente del Sportivo Trinidense, charló este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a los preparativos del partido por Copa Sudamericana ante Olimpia que será el miércoles 4 de marzo en el estadio Defensores del Chaco desde las 21:30.

La venta de entradas para dicho partido ya arrancó en una primera fase, y algunos sectores ya están agotados en este primer lote.

“Vamos a habilitar en total alrededor de 33.000 entradas, de los cuales unas 2.000 son para hinchas de Trinidense”, contó Rieder.

Al ser consultado sobre cuánto piensan recaudar, respondió: “Pensamos recaudar todo lo que se pueda. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que el olimpista compre su entrada”, dijo.

No quiso dar un número exacto, pero admitió que según cálculos, la recaudación podría estar en alrededor de 1.700 millones de guaraníes.

BUEN MOMENTO. Sobre el presente del equipo de José Arrúa, señaló: “Venimos de dos victorias corridas, tuvimos un partidazo muy emocionante contra Libertad, se hizo un gran esfuerzo, venimos peleando con lesiones, estamos contentos”.

El próximo partido de Trinidense en el campeonato Apertura 2026 será este jueves 19 de febrero desde las 18:30 de visitante ante el Sportivo San Lorenzo en el estadio Gunther Vogel.

