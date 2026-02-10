Norma Rieder: “No tenemos trato especial con la barra”

Sportivo Trinidense venció por 1-0 a Rubio Ñu el pasado sábado en el clásico de barrio Santísima Trinidad disputado en el estadio La Arboleda, lo que significó una gran alegría para el presidente Norma Rieder, que charló este martes con Fútbol a lo Grande.

Consultado sobre los incidentes registrados en las afueras del estadio tras el clásico, Rieder se encargó de deslindar de responsabilidades a su comisión directiva. “Después de aquél incidente de mayo del 2023 (incidentes entre hinchas de Trinidense tras un partido ante Libertad), tratamos de eliminar las barras, pero ellos pagan su entrada y uno no le puede excluir a alguien que compra su entrada”, detalló.

Rieder manifestó que siguen una línea clara y es la de no darle protagonismo a los barras. “La directiva no tiene trato especial con la barra. Ellos van y nos alientan”, concluyó.

Sportivo Trinidense ganó su primer clásico de Trinidad en Primera División. Actualmente ocupa el octavo lugar con 5 puntos. La próxima fecha, la quinta del torneo Apertura, enfrentará a Libertad el domingo 15 de febrero en el estadio Martín Torres a partir de las 18:30.