Schick fulmina al Olympiacos

El Bayer Leverkusen encontró en el oportunismo de Patrik Schick la llave de una noche áspera en El Pireo y derrotó 0-2 al Olympiacos con un doblete del checo en apenas tres minutos, entre el 60 y el 63, que colocó al conjunto alemán al borde de los octavos de la Liga de Campeones.

El Olympiacos no hizo un mal partido. Le faltó redondear jugadas en los metros finales. Tuvo fases de dominio, pero no marcó en los momentos importantes. Eso sí lo hizo el Leverkusen, que dio con la efectividad de Schick, inspirado en la segunda parte para encauzar la clasificación de su equipo hacia la siguiente fase.

Sin nada que rascar ya en la Bundesliga, el Leverkusen encontró en las copas el territorio natural de su ambición. A mitad de semana selló su pase a las semifinales de la Copa y en la Liga de Campeones, ese torneo que siempre mide la verdadera estatura de un equipo, inició en El Pireo su apuesta mayor. Allí le esperaba el Olympiacos, que ya le había ganado 2-0 en la fase liga y en el mismo escenario, el Estadio Georgios Karaiskakis.

El equipo griego llegó vivo hasta los dieciseisavos de la competición gracias a un gol postrero en el Johan Cruyff Arena, obra del argentino Hezze, y eso le daba esa peligrosa libertad de quien no tiene nada que perder. En estos torneos, esa condición suele ser un arma cargada.

No se atrincheró José Luis Mendilibar. No es hombre de trincheras largas. Su Olympiacos presionó arriba, quiso robar en campo contrario y buscar el golpe directo. Enfrente, el Leverkusen de Kasper Hjulmand salió fiel a su idea: balón, gobierno y paciencia. Dos valentías distintas, dos maneras de entender el mando.

Entró mejor el conjunto alemán, que tuvo la pelota y las primeras ocasiones. Schick abrió el carrusel con un remate a quemarropa que Tzolakis sostuvo con el cuerpo. Después fue Poku, con un disparo cruzado que se marchó fuera; luego Maza, que se topó otra vez con el meta griego y con el larguero; y de nuevo Poku, que desperdició un mano a mano clarísimo.

El Leverkusen parecía superior, pero no terminaba de traducirlo en el marcador. Todo dio un giro con un choque de cabezas entre Retsos y Pirola -sangre y vendas, el fútbol en su versión más cruda- detuvo el juego casi diez minutos y cambió el pulso.

A la reanudación, el Olympiacos se sacudió el dominio y tomó las riendas. Gelson Martins probó desde lejísimos con un disparo imposible que obligó a Blaswich a una mano prodigiosa. Después llegó el gol de El Kaabi, que el VAR desactivó por un fuera de juego de Taremi que se interpuso en la trayectoria del balón, lo rozó y evitó el tanto de su compañero.

El sueño griego se sostuvo hasta que apareció Schick. En el minuto 63, Poku filtró un pase perfecto entre líneas y el checo, solo ante Tzolakis, no perdonó. Fue un gol de los que pesan, porque llegaba en el mejor momento local. Y apenas tres minutos después, la sentencia. Córner de Grimaldo, rosca precisa, cabeza de Schick y el balón contra la red de la portería de Olympiakos por segunda vez.

Ahí se acabó el debate. El Leverkusen encontró en el oficio lo que no había logrado antes con la exuberancia. De ahí hasta el final, controló el partido sin sobresaltos. El Olympiacos ya no estaba para florituras. Schick, con sus tres minutos de inspiración, desmanteló al conjunto griego y dejó la eliminatoria vista para sentencia. Al equipo de Mendilibar, sólo le queda soñar con un milagro en el BayArena.

-- Ficha técnica:

0 - Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola (Biancone, min.46), Ortega (Onyemaechi, min.82); Mouzakitis, Hezze (Scipioni, min.82); Gelson Martins, Taremi (Chiquinho, min.64), Podence (Andre Luiz, min.64); y El Kaabi.

2 - Bayer Leverkusen: Blaswich; Lucas Vázquez (Arthur, min.77), Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, Aleix García (Ezequiel Fernández, min.87); Maza (Tillman, min.64), Schick (Kofane, min.86) y Poku (Terrier, min.76).

Goles: 0-1, min. 60: Schick; 0-2, min. 63: Schick.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal). Mostró cartulina amarilla a El Kaabi (min.13), por parte del Olympiacos, y a Aleix García (min.42), por parte del Bayer Leverkusen.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Gerorgios Karaiskakis ante cerca de 30.000 espectadores. EFE

