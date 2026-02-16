José Arrúa sigue con la consigna de ganar

Sportivo Trinidense venció por 1-0 a Libertad por la fecha 5 del torneo Apertura lo que le permitió sumar su segunda victoria al hilo tras imponerse en el clásico de Trinidad y ahora dejar los puntos en casa ante el gumarelo.

José Arrúa charló en Fútbol a lo Grande este mediodía y analizó lo que dejó el triunfo ante Libertad. “Fue un partido muy difícil, tuvimos algunas ocasiones y en el segundo tiempo con la caída de nuestros pilares, nos costó”, reconoció.

Consultado sobre la situación de Gustavo Viera, que fue reemplazado al inicio del segundo tiempo, Arrúa indicó: “Aún no sabemos la gravedad de su lesión, esperemos de que no sea nada grave porque es un jugador clave”.

Por último habló de la materia pendiente, algo que debe corregir en esta temporada. “Valorar el esfuerzo de los jugadores, queríamos ganar de local y hacernos fuertes. Ahora se viene San Lorenzo, va a ser el desafío más grande porque el año pasado fracasamos al ganar partidos duros y no poder encadenar más victorias”, cerró.