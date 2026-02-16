16 feb. 2026
Sportivo Trinidense

José Arrúa sigue con la consigna de ganar

José Arrúa habló de las últimas dos victorias obtenidas por Trinidense ante Rubio Ñu y Libertad dejando en claro que buscarán seguir por la misma línea, algo que le costó la temporada pasada.

Febrero 16, 2026 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
José Arrúa.jpg

José Arrúa, técnico de Sportivo Trinidense.

Sportivo Trinidense venció por 1-0 a Libertad por la fecha 5 del torneo Apertura lo que le permitió sumar su segunda victoria al hilo tras imponerse en el clásico de Trinidad y ahora dejar los puntos en casa ante el gumarelo.

José Arrúa charló en Fútbol a lo Grande este mediodía y analizó lo que dejó el triunfo ante Libertad. “Fue un partido muy difícil, tuvimos algunas ocasiones y en el segundo tiempo con la caída de nuestros pilares, nos costó”, reconoció.

Consultado sobre la situación de Gustavo Viera, que fue reemplazado al inicio del segundo tiempo, Arrúa indicó: “Aún no sabemos la gravedad de su lesión, esperemos de que no sea nada grave porque es un jugador clave”.

Por último habló de la materia pendiente, algo que debe corregir en esta temporada. “Valorar el esfuerzo de los jugadores, queríamos ganar de local y hacernos fuertes. Ahora se viene San Lorenzo, va a ser el desafío más grande porque el año pasado fracasamos al ganar partidos duros y no poder encadenar más victorias”, cerró.

José Arrúa Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
