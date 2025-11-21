Con el objetivo de ganar

Cerro Porteño prosigue con los trabajos de preparación de cara al compromiso ante Libertad, que será este domingo en La Nueva Olla (18:00).

Ayer, el plantel se movilizó en Barrio Obrero ya con la presencia de los tres jugadores de la Albirroja, Roberto Fernández, Gustavo Velázquez y Blas Riveros, dos de ellos habiendo sumado minutos en los amistosos.

Velázquez se apresta para regresar al equipo, luego de cumplir su fecha de suspensión por acumulación de amarillas, mientras que Riveros es pieza clave en el esquema del Ciclón.

El Azulgrana cuenta con dos bajas para este choque: Matías Pérez, defensor central, por acumulación de amarilla y el atacante Ignacio Aliseda, expulsado en el último choque ante Triqui.

El Ciclón aún no conoce de triunfos ante el equipo gumarelo en lo que va de la temporada 2025, habiendo conseguido dos empates y una derrota en tres compromisos disputados.