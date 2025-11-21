21 nov. 2025
Cerro Porteño

Con el objetivo de ganar

Cerro se apresta de cara al compromiso clave ante Libertad.

Noviembre 21, 2025 07:53 a. m. • 
Por Redacción D10
Cecilio Domínguez Cerro Porteño_64261249.jpg

Quiere aportar más. Cecilio Domínguez está para ser titular en el Azulgrana.

Cerro Porteño prosigue con los trabajos de preparación de cara al compromiso ante Libertad, que será este domingo en La Nueva Olla (18:00).

Ayer, el plantel se movilizó en Barrio Obrero ya con la presencia de los tres jugadores de la Albirroja, Roberto Fernández, Gustavo Velázquez y Blas Riveros, dos de ellos habiendo sumado minutos en los amistosos.

Velázquez se apresta para regresar al equipo, luego de cumplir su fecha de suspensión por acumulación de amarillas, mientras que Riveros es pieza clave en el esquema del Ciclón.

El Azulgrana cuenta con dos bajas para este choque: Matías Pérez, defensor central, por acumulación de amarilla y el atacante Ignacio Aliseda, expulsado en el último choque ante Triqui.

El Ciclón aún no conoce de triunfos ante el equipo gumarelo en lo que va de la temporada 2025, habiendo conseguido dos empates y una derrota en tres compromisos disputados.

Cerro Porteño Cecilio Domínguez Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
olla olla.jpg
Cerro Porteño
Socios de Cerro podrán canjear sus entradas
Ante una serie de críticas de los socios, Cerro Porteño salió al paso y aclaró que pondrá a disposición un lote exclusivo para canje.
Noviembre 14, 2025 01:20 p. m.
 · 
Redacción D10
la nueva olla.jfif
Cerro Porteño
Entradas agotadas para Cerro-Libertad
Mónica Masulli contó en Radio Monumental que ya no quedan entradas para el duelo entre Cerro Porteño y Libertad.
Noviembre 14, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Nueva Olla - Cerro_14003497_14288924.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño pone en venta las entradas para el juego con Libertad
Cerro Porteño habilitó el canje y venta de entradas para el trascendental partido ante Libertad en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura.
Noviembre 13, 2025 06:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Ortega
Cerro Porteño
Luis Ortega: “Sabemos muy bien lo que quiere el hincha”
El miércoles se lanzó públicamente la candidatura de Blas Reguera y Luis Ortega, candidatos a presidente y vicepresidente de Cerro Porteño. “Sabemos muy bien lo que quiere el hincha”, aseveró el segundo nombre de la dupla.
Noviembre 13, 2025 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño - Olimpia
Cerro Porteño
Se mantiene en el Barrio
Cerro Porteño disputará el juego ante Libertad como local, el domingo 23 a las 18:00, por la penúltima fecha del Clausura.
Noviembre 13, 2025 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
fdsfsdf.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Combinaciones para el éxito
Cerro Porteño ya prepara el juego que animará ante Libertad, en la penúltima fecha, que será programada este miércoles por la Divisional de la APF.
Noviembre 11, 2025 06:17 p. m.
Carga Más