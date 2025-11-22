22 nov. 2025
Cerro Porteño

Baja sensible en Cerro Porteño

Cerro Porteño comunicó la baja de último momento de una de sus principales figuras de cara al transcendental duelo ante Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura.

Noviembre 22, 2025 03:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Federico Carrizo_61574810.jpg

Federico Carrizo se pierde el juego ante Libertad.

Cerro Prteño emitió un comunicado en la tarde de este sábado informando acerca de la baja de último momento del creativo argentino Federico Pachi Carrizo.

El mediocampista azulgrana presenta un traumatismo directo en región del tobillo y en los estudios realizados se pudo apreciar una lesión osea. El tiempo de recuperación es indefinido, se conocerá dependiendo de la evolución de los próximos días. Es muy probable que el Pachi ya no dispute tampoco la última fecha ante Tembetary.

Las bajas confirmadas que tendrá el equipo del uruguayo Jorge Bava son la de Ignacio Aliseda por suspensión y Federico Carrizo por una lesión.

Federico Carrizo Cerro Porteño Libertad
Redacción D10
