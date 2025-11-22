Baja sensible en Cerro Porteño

Cerro Prteño emitió un comunicado en la tarde de este sábado informando acerca de la baja de último momento del creativo argentino Federico Pachi Carrizo.

El mediocampista azulgrana presenta un traumatismo directo en región del tobillo y en los estudios realizados se pudo apreciar una lesión osea. El tiempo de recuperación es indefinido, se conocerá dependiendo de la evolución de los próximos días. Es muy probable que el Pachi ya no dispute tampoco la última fecha ante Tembetary.

Las bajas confirmadas que tendrá el equipo del uruguayo Jorge Bava son la de Ignacio Aliseda por suspensión y Federico Carrizo por una lesión.