La hoja de ruta del fútbol paraguayo para la temporada 2024

Este lunes en el local de la Asociación Paraguaya de Fútbol y luego de la entrega de galardones en los Premios de Primera, se dio a conocer la hoja de ruta del fútbol masculino y femenino para la temporada 2024.

En el fútbol femenino se estableció el calendario de partidos para los torneos Apertura y Clausura.

La primera fecha del torneo Apertura femenino arrancará en marzo con los siguientes encuentros: Sol de América vs. Tacuary, 2 de Mayo vs. Libertad-Limpeño, Nacional-Humaitá vs. Ameliano, Guaraní vs. General Caballero de JLM, Cerro Porteño vs. Luqueño y Olimpia vs. Trinidense.

El torneo Apertura de fútbol masculino arrancará el 19 de enero y finalizaría la primera semana del mes de junio para lo que será la disputa de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

En el campeonato Apertura habrá tres fechas de adelanto y los clásicos entre Cerro Porteño y Olimpia quedaron fijados para las fechas 6 y 17 en ambos torneos.

La primera fecha del torneo Apertura tendrá los siguientes enfrentamientos:

Cerro Porteño vs. Trinidense.

Luqueño vs. 2 de Mayo.

Guaraní vs. Libertad.

Olimpia vs. Sol de América.

General Caballero de JLM vs. Tacuary.

Ameliano vs. Nacional.

El campeonato Clausura tendrá cuatro fechas de adelanto. Arrancará el 20 de julio y finalizará el 4 de diciembre.

Estos son los partidos de la primera fecha del torneo Clausura:

Olimpia vs. Guaraní.

Nacional vs. Trinidense.

Tacuary vs. Libertad.

Cerro Porteño vs. Ameliano.

Sol de América vs. 2 de Mayo.

General Caballero de JLM vs. Luqueño.