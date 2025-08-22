22 ago. 2025
Sanciones económicas para Olimpia y Cerro Porteño

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol sancionó a Olimpia y Cerro Porteño con multas económicas por hechos de violencia que se registraron en el último superclásico.

Olimpia ofició de local en el estadio Antonio Aranda ante Cerro Porteño.

Al final del último superclásico, jugado el 3 de agosto en Ciudad del Este, se registraron algunos hechos de violencia teniendo como protagonistas a aficionados de Olimpia y Cerro Porteño.

El jueves, el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió sancionar económicamente a los dos clubes, pero el Decano sufrió una multa más fuerte.

El club franjeado deberá pagar Gs. 282.980.960, mientras que la directiva del Ciclón tiene que preparar Gs. 82.980.960. Ambos cuentan con cinco días, desde la notificación, para abonar sus respectivos montos.

