Sanciones económicas para Olimpia y Cerro Porteño

Al final del último superclásico, jugado el 3 de agosto en Ciudad del Este, se registraron algunos hechos de violencia teniendo como protagonistas a aficionados de Olimpia y Cerro Porteño.

El jueves, el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió sancionar económicamente a los dos clubes, pero el Decano sufrió una multa más fuerte.

El Tribunal de la APF sancionó a #Olimpia y #Cerro después del último clásico #AM1080 pic.twitter.com/kRXq9cavSl — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) August 22, 2025

El club franjeado deberá pagar Gs. 282.980.960, mientras que la directiva del Ciclón tiene que preparar Gs. 82.980.960. Ambos cuentan con cinco días, desde la notificación, para abonar sus respectivos montos.