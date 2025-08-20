20 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Capiatá mantiene la ilusión del ascenso

El Deportivo Capiatá ganó su partido este martes y continúa cerca de los puestos de ascenso. En otro juego correspondiente a la 23ª jornada de la Intermedia, Tacuary sumó de a tres.

Agosto 20, 2025 03:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Deportivo Capiatá

El cuadro capiateño ganó y quiere obtener el ascenso.

Foto: Gentileza - APF

Esta mañana, el Deportivo Capiatá derrotó 0-2 en su visita al Guaraní de Fram, y mantiene intacta la ilusión por lograr el ascenso. Con este triunfo, el Escobero llegó a 40 unidades, a dos puntos del 12 de Junio, equipo que ocupa el segundo lugar en la tabla.

-Guaraní de Fram 0-2 Deportivo Capiatá

Guaraní de Fram (0): José Aquino; Ivo Parzajuk, Alan Ledesma (81’ Ángel González), Hugo Espínola y Bruno Díaz (72’ Dylan Duarte); José Vera (46’ Enrique Balbuena), Marcos Riveros, Enrique Araújo (46’ Fernando Viveros) y Pedro González; Rodrigo Arévalo y Jorge Núñez (78’ Martín Aranda). DT: Roberto Torres.

Deportivo Capiatá (2): Mario Ramírez; Éver Cáceres, Carlos Montiel, Fernando Arce y Antonio Penayo (85’ Fabricio García); Héctor Lezcano (57’ Gustavo de Lira), Justo Figueredo, Alexis Verdún (72’ Felipe Ferro) y Juan Garay; Orlando Bogado (72’ Dramane Diarra) y Carlos Delgado (85’ Alexis Acuña). DT: Julio Irrazábal.

Estadio: ueno Villa Alegre.

Árbitro: José Armoa.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Éver Delgado.

Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

Goles: 66’ Gustavo de Lira y 90’+5’ Dramane Diarra (DC).

Amonestados: 84’ Pedro González (GF); 85’ Carlos Delgado (DC).

En otro compromiso, Tacuary se impuso por 1-0 a Independiente CG y tampoco renuncia al ascenso aunque su caso es más complicado, ya que con esta victoria llegó a 33 puntos, a nueve unidades del segundo puesto.

-Tacuary 1-0 Independiente CG

Alineaciones:

Tacuary FBC (1): Bernardo Medina; Alfredo Duarte (46’ Junior Franco), Cristian Enciso, Marcos Miers (65’ Alexis Aguilera) y Marcelo Estigarribia; Santiago Mederos (78’ Lucio De Pascale), Fabricio López, Jonatan Blanco y Carlos Giménez (78’ Fernando Cabrera); Martín Reinoso (62’ Martín Núñez) y Arnaldo Zárate. DT: Crispín Maciel.

Independiente CG (0): Juanito Alfonso; Hernán Portillo, Luis Cabral y Alexis Zorrilla (54’ Rafael Román); Claudio Figueredo (69’ Rubén Pérez), Juan Gauto (69’ Maximiliano Rolón), Nicolás Rojas (54’ Fernando Díaz) e Iván Salcedo; Claudio Burgos (76’ Tiago Thijeratt), Héctor Herrera y Julio Doldán. DT: Arturo Villasanti.

Estadio: Enrique Soler.

Árbitro: Blas Medina.

Asistentes: Armindo Rojas y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Goles: 8’ Carlos Giménez (T).

Amonestados: 32’ Alfredo Duarte, 38’ Jonatan Blanco, 39’ Marcos Miers y 90’+4’ Cristian Enciso (T); 20’ Iván Salcedo y 67’ Hernán Portillo (I).

Expulsado: 90’+1’ Fernando Cabrera (T).

Intermedia
Redacción D10
