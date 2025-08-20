20 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Los cuatro formatos de torneo que maneja la APF

La cúpula de la APF se reunió y comenzó a hablar de lo que será el nuevo torneo en el fútbol paraguayo. Son cuatro las propuestas presentadas.

Agosto 20, 2025 12:20 p. m. • 
Por Redacción D10
GywzzX6X0AAxOBG.jpeg

Los presidentes de clubes y directivos de la APF, reunidos por el futuro del balompié nacional.

El fútbol paraguayo sigue avanzando hacia un cambio de formato para sus competencias para los próximos años. Este martes los presidentes de clubes, junto con la directiva de la APF, mantuvieron una reunión para hablar de los nuevos sistemas.

El vicepresidente de la APF, Javier Díaz de Vivar, conversó con Fútbol a lo Grande y detalló las cuatro propuestas presentadas en la reunión, que apuntan a mejorar la deportividad, la competencia y reducir la cantidad de partidos anuales, aunque aclaró que nada está cerrado y los clubes deben seguir conversando.

PROPUESTA UNO: Sería mantener el actual formato, con 44 partidos anuales, más los partidos de Copa Paraguay, pero que abiertamente choca con el calendario internacional del próximo año en el que el tiempo de disputa es menor por la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, más las fechas FIFA.

PROPUESTA DOS: La segunda idea tiene que ver con un torneo más corto al principio, similar a lo que se había realizado en la Pandemia. Sería una rueda de todos contra todos y pasarán a la fase final los mejores equipos, aunque su talón de aquiles sería dejar a los equipos que no ingresen a la ronda definitoria sin competencia por un periodo muy largo.

PROPUESTA TRES: La tercera opción es la más innovadora de todas, con un campeonato largo, anual, de tres ruedas. Representa un nuevo producto, al que también se le sumaría una Copa de la Liga, inspirado en la Copa Inglesa de forma a llenar el calendario.

Con esta propuesta se bajan de 44 a 39 fechas, se eliminan los adelantos, pero presenta dificultades para los equipos comprometidos con el descenso, al tener una rueda menos para conseguir salvar la categoría.

PROPUESTA CUATRO. La última propuesta tiene que ver con un campeonato de 14 equipos, pero antes de seguir explicando, Díaz de Vivar indicó que este formato sería imposible de aplicar para el 2026. Recién entraría en el 2027, con 13 fechas por rueda, más la Copa Nueva y la Copa Paraguay.

El dirigente deportivo cerró la nota explicando que todas las propuestas siguen en estudio y se encuentran abiertos a ver otras opciones, siempre con el norte de mejorar el fútbol paraguayo. Por último explicó que se respetará el reglamento actual y tanto los ascensos y descensos de este año deberán aplicarse.

APF Fútbol paraguayo Primera División
Redacción D10
Más contenido de esta sección
humberto garcia_62036025.jpg
Fútbol Paraguayo
Humberto García renunciará si vuelve a perder
El entrenador del Sportivo Ameliano, Humberto García, anunció que en caso de no lograr el triunfo en la siguiente fecha, dará un paso al costado.
Agosto 18, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Víctor Bernay
Fútbol Paraguayo
Víctor Bernay, orgullo pese a la derrota
Víctor Bernay, técnico de Guaraní, analizó lo que dejó la derrota de su equipo por 4-3 ante Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico, donde según su parecer, “merecieron un poco más”.
Agosto 18, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Diego Martínez valora la fortaleza del grupo
El entrenador principal de Cerro Porteño, Diego Martínez, analizó lo que dejó la victoria por 4-3 sobre Guaraní en el Arsenio Erico por la fecha 8 del torneo Clausura.
Agosto 18, 2025 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Fútbol Paraguayo
Libertad preparará rotaciones ante Olimpia
Tras el empate con River Plate por Copa Libertadores, Libertad se enfoca en el plano local donde chocará con Olimpia. El presidente repollero, Rubén Di Tore, indicó que preparan rotaciones para visitar al Decano.
Agosto 15, 2025 02:05 p. m.
 · 
Redacción D10
arce.jfif
Fútbol Paraguayo
Francisco Arce y su relación con la hinchada de Cerro Porteño
El entrenador Francisco Arce se refirió acerca de la hinchada de Cerro Porteño: indicó que la parte a la que no le agrada es “una minoría” y que “hay mucha gente que reconoce” todo lo que hizo por el club de sus amores.
Agosto 15, 2025 01:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Derlis González
Fútbol Paraguayo
Ramón Díaz perfila onceno con la vuelta de Derlis González
Olimpia se alista para medir a Libertad en el clásico blanco y negro, el domingo, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.
Agosto 15, 2025 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más