Proyectan el Fair Play Financiero en el fútbol paraguayo

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), bajo la presidencia de Robert Harrison, presentó oficialmente el proyecto de Fair Play Financiero a los clubes de la Primera División, con el objetivo de fortalecer la salud económica de las instituciones deportivas y garantizar un desarrollo sostenible del fútbol paraguayo.

El abogado Luis Daniel Kanonnikoff charló este mediodía con Fútbol a lo Grande sobre esta noticia. “El proyecto fue presentado al Comité Ejecutivo y luego a los presidentes de los 12 clubes de Primera División”, arrancó diciendo. “Los presidentes recibieron muy bien la idea, será un trabajo en equipo y de forma gradual para que se rija a la realidad del fútbol paraguayo”, añadió.

Kanonnikoff reforzó la idea de que el Fair Play Financiero será de gran ayuda para los clubes. “Va a ser una herramienta muy útil para la salud financiera de los clubes”, aseguró.

Por último explicó a grandes rasgos cómo podrán ser beneficiados los clubes. “Con el diagnóstico que vamos a realizar vamos a identificar la situación actual de los clubes para evitar que se puedan endeudar más de lo debido”, cerró.