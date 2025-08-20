20 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Proyectan el Fair Play Financiero en el fútbol paraguayo

La Asociación Paraguaya de Fútbol presentó oficialmente el proyecto de Fair Play Financiero a los clubes de la Primera División.

Agosto 20, 2025 12:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Gywg5R8WQAAUd2Q.jpg

El Fair Play Financiero será parte del fútbol paraguayo.

@APFOficial

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), bajo la presidencia de Robert Harrison, presentó oficialmente el proyecto de Fair Play Financiero a los clubes de la Primera División, con el objetivo de fortalecer la salud económica de las instituciones deportivas y garantizar un desarrollo sostenible del fútbol paraguayo.

El abogado Luis Daniel Kanonnikoff charló este mediodía con Fútbol a lo Grande sobre esta noticia. “El proyecto fue presentado al Comité Ejecutivo y luego a los presidentes de los 12 clubes de Primera División”, arrancó diciendo. “Los presidentes recibieron muy bien la idea, será un trabajo en equipo y de forma gradual para que se rija a la realidad del fútbol paraguayo”, añadió.

Kanonnikoff reforzó la idea de que el Fair Play Financiero será de gran ayuda para los clubes. “Va a ser una herramienta muy útil para la salud financiera de los clubes”, aseguró.

Por último explicó a grandes rasgos cómo podrán ser beneficiados los clubes. “Con el diagnóstico que vamos a realizar vamos a identificar la situación actual de los clubes para evitar que se puedan endeudar más de lo debido”, cerró.

Luis kanonnikoff APF Fair play financiero
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Víctor Bernay
Fútbol Paraguayo
Víctor Bernay, orgullo pese a la derrota
Víctor Bernay, técnico de Guaraní, analizó lo que dejó la derrota de su equipo por 4-3 ante Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico, donde según su parecer, “merecieron un poco más”.
Agosto 18, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Diego Martínez valora la fortaleza del grupo
El entrenador principal de Cerro Porteño, Diego Martínez, analizó lo que dejó la victoria por 4-3 sobre Guaraní en el Arsenio Erico por la fecha 8 del torneo Clausura.
Agosto 18, 2025 07:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Fútbol Paraguayo
Libertad preparará rotaciones ante Olimpia
Tras el empate con River Plate por Copa Libertadores, Libertad se enfoca en el plano local donde chocará con Olimpia. El presidente repollero, Rubén Di Tore, indicó que preparan rotaciones para visitar al Decano.
Agosto 15, 2025 02:05 p. m.
 · 
Redacción D10
arce.jfif
Fútbol Paraguayo
Francisco Arce y su relación con la hinchada de Cerro Porteño
El entrenador Francisco Arce se refirió acerca de la hinchada de Cerro Porteño: indicó que la parte a la que no le agrada es “una minoría” y que “hay mucha gente que reconoce” todo lo que hizo por el club de sus amores.
Agosto 15, 2025 01:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Derlis González
Fútbol Paraguayo
Ramón Díaz perfila onceno con la vuelta de Derlis González
Olimpia se alista para medir a Libertad en el clásico blanco y negro, el domingo, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.
Agosto 15, 2025 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Fabricio Domínguez
Fútbol Paraguayo
El Ciclón cambia de página y se enfoca en el Aborigen
Tras la caída ante Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño ya dirige todas fichas a su siguiente rival, Guaraní, por el Torneo Clausura.
Agosto 15, 2025 10:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más