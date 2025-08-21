21 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Paraguarí se queda con la primera pulseada

Paraguarí, actual monarca del Interligas, venció por 2-1 a San José en juego de ida de la Copa San Isidro de Curuguaty.

Agosto 21, 2025 05:11 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-18 at 11.57.08.jpeg

Buen triunfo de Paraguarí en la ida.

Por Ramón Cabrera, colaborador

En una edición más de la tradicional Copa San Isidro de Curuguaty, final que enfrenta al campeón del Nacional de Interligas de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) con el ganador del torneo de la Organización del Fútbol del Interior del Uruguay, se midieron la Selección de Paraguarí con San José.

En el estadio Municipal de Carapeguá, fue victoria del actual monarca del Interligas por 2-1. Armando Quintana, a los 17 minutos y Alberto Montiel en el minuto 36 le dieron los goles al seleccionado del noveno departamento. Víctor Benítez, en contra de su valla, marcó a favor del combinado charrúa.

La revancha se disputará el sábado 30 de agosto, en territorio uruguayo. Cabe recordar, que el seleccionado de Paraguarí, jugará el Torneo de la División Intermedia del próximo año, con la denominación de Club Atlético Paraguarí.

HERMANDAD QUE PERDURA

534373186_1069174878760336_6509041917648102957_n.jpg

En el marco de las actividades por la Copa San Isidro de Curuguaty, los paraguarienses fueron grandes anfitriones, homenajeando a los visitantes con una agradable velada.

En la misma, los dirigentes charrúas recibieron camisetas de la Liga de Paraguarí y disfrutaron de nuestra música, danza, que estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Danza de Escobar.

También se llevó a cabo el intercambio de banderines entre Paraguari y san José como UFI y OFI.

UFI Uruguay
Más contenido de esta sección
River Plate 12 de Junio
Fútbol Paraguayo
El 12 de Junio cae ante River Plate
River Plate venció (2-1) al 12 de Junio y lo dejó sin chances de adueñarse de la cima. En otro compromiso, el Deportivo Santaní superó por el mismo marcador a Sol de América.
Agosto 19, 2025 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
mamarin.jpg
Fútbol Paraguayo
Vladimir Marín marca un golazo en una liga del interior
VIDEO. El colombiano Vladimir Marín se mandó un verdadero golazo en la Liga Deportiva Gral. Aquino de Fútbol.
Agosto 19, 2025 12:44 p. m.
Rubio Ñu Encarnación
Fútbol Paraguayo
Polémica en la Intermedia: Rubio Ñu jugó con 12 jugadores
Por varios segundos, Rubio Ñu estuvo con 12 jugadores frente a Encarnación, en el juego correspondiente a la 23ª fecha de la Intermedia. El Albiverde ganó en casa, pero la visita va a presentar protesta.
Agosto 19, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense
Fútbol Paraguayo
José Arrúa, disconforme con los criterios de los árbitros
El entrenador del Sportivo Trinidense, José Arrúa, se mostró disconforme con, lo que señala, disparidad de criterios de los árbitros. “Sentimos que con nosotros las reglas son 100%”, señaló.
Agosto 18, 2025 01:03 p. m.
 · 
Redacción D10
humberto garcia_62036025.jpg
Fútbol Paraguayo
Humberto García renunciará si vuelve a perder
El entrenador del Sportivo Ameliano, Humberto García, anunció que en caso de no lograr el triunfo en la siguiente fecha, dará un paso al costado.
Agosto 18, 2025 12:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Víctor Bernay
Fútbol Paraguayo
Víctor Bernay, orgullo pese a la derrota
Víctor Bernay, técnico de Guaraní, analizó lo que dejó la derrota de su equipo por 4-3 ante Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico, donde según su parecer, “merecieron un poco más”.
Agosto 18, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más