Paraguarí se queda con la primera pulseada

Por Ramón Cabrera, colaborador

En una edición más de la tradicional Copa San Isidro de Curuguaty, final que enfrenta al campeón del Nacional de Interligas de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) con el ganador del torneo de la Organización del Fútbol del Interior del Uruguay, se midieron la Selección de Paraguarí con San José.

En el estadio Municipal de Carapeguá, fue victoria del actual monarca del Interligas por 2-1. Armando Quintana, a los 17 minutos y Alberto Montiel en el minuto 36 le dieron los goles al seleccionado del noveno departamento. Víctor Benítez, en contra de su valla, marcó a favor del combinado charrúa.

La revancha se disputará el sábado 30 de agosto, en territorio uruguayo. Cabe recordar, que el seleccionado de Paraguarí, jugará el Torneo de la División Intermedia del próximo año, con la denominación de Club Atlético Paraguarí.

HERMANDAD QUE PERDURA

En el marco de las actividades por la Copa San Isidro de Curuguaty, los paraguarienses fueron grandes anfitriones, homenajeando a los visitantes con una agradable velada.

En la misma, los dirigentes charrúas recibieron camisetas de la Liga de Paraguarí y disfrutaron de nuestra música, danza, que estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Danza de Escobar.

También se llevó a cabo el intercambio de banderines entre Paraguari y san José como UFI y OFI.