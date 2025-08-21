21 ago. 2025
San Lorenzo vence a Guaireña y Resi vs. Carapeguá culmina igualado

En la culminación de la fecha 23, de adelanto, del Torneo de la División Intermedia el equipo de San Lorenzo superó 2-1 a Guaireña FC y en la Chacarita, Resistencia y Carapeguá empataron 1-1.

Agosto 21, 2025 03:42 p. m. • 
Por Redacción D10
San Lorenzo 2.jfif

El Santo festeja en su feudo, venció por 2-1 a Guaireña FC.

Foto: APF Intermedia

La fecha 23 (de adelanto) en la División Intermedia se cerró con la victoria del Sportivo San Lorenzo por 2-1 ante su similar de Guaireña FC en el estadio Gunther Vögel de la ciudad Universitaria.

El Santo venció a la Albiceleste en condición de local con el tanto a los 90+3’ de José Duarte para un 2-1 final que deja al Rayadito en la cuarta posición en la competencia. El equipo de Villarrica fue quien golpeó primero, con el tanto de Willian Riquelme a los 38 minutos que se consolida como el máximo artillero de la categoría con 12 goles.

Cabe mencionar que en la etapa complementaria, Fabián Ovejero (61’) puso el empate para San Lorenzo.

En la próxima fecha el Rayadito visitará en el estadio Erico Galeano a Capiatá, el lunes 25 de agosto a las 18:30. Mientras que Guaireña FC, recibirá a Resistencia, esto será el domingo 24 de agosto a las 10:00 en el estadio Parque del Guairá en Villarrica.

EN EL BARRIO RICARDO BRUGADA

Resistencia y Carapeguá empataron 1-1 en el Tomás Beggan Correa de la Chacarita.

Ángelo Cabrera rompió el cero y puso en ventaja a la visita en la primera etapa, mientras que Víctor Velazco lo empató para el local en la complementaria. Con esta paridad de 1-1, “Resi” llega a 32 unidades en el clasificatorio, y el Potro de carapegueño suma 29 puntos.

Por la fecha 24 del campeonato, Resistencia visitará a Guaireña FC en el estadio Parque del Guairá el domingo 24 de agosto, desde las 10:00. Sportivo Carapeguá, por su parte, recibirá a Tacuary en el estadio Municipal de Carapeguá el lunes 25 de agosto, desde las 16:00.

Redacción D10
