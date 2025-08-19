Vladimir Marín marca un golazo en una liga del interior

El colombiano Vladimir Marín, ex jugador de Libertad, Olimpia, Sportivo Luqueño, Sportivo Trinidense, entre otros, sigue demostrando su magia a sus 45 años.

Marín juega actualmente para el Club Teniente Turo, y en la final de ida de la Liga Deportiva General Aquino de Fútbol, ante el Sportivo Mandyyu, en el estadio del Club 24 de Mayo, se mandó una obra de arte.

Sobre el minuto 31, cuando el juego estaba 0-0, tras un centro desde la izquierda, Marín se metió al área y ensayó una espectacular media chilena que se metió al fondo del arco.

El partido finalmente terminó 1-1.

Radiodeportes Paraguay, con imágenes de Juan Riveros y edición de Maximiliano Melo, registró el fantástico gol de Vladimir Marín.