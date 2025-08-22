22 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Nacional vs. Atlético Tembetary: Paso a paso

Nacional y Atlético Tembetary se encargan de abrir la novena fecha del Torneo Clausura, en el estadio Arsenio Erico.

Agosto 22, 2025 06:09 p. m.
Nacional Atlético Tembetary

Torneo Clausura Nacional Tembetary
