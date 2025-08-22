Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Asunción 2025
Intermedia
Selección Paraguaya
22 ago. 2025
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Asunción 2025
Intermedia
Selección Paraguaya
Fútbol Paraguayo
Nacional vs. Atlético Tembetary: Paso a paso
Nacional y Atlético Tembetary se encargan de abrir la novena fecha del Torneo Clausura, en el estadio Arsenio Erico.
Agosto 22, 2025 06:09 p. m.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Torneo Clausura
Nacional
Tembetary
Más contenido de esta sección
Fútbol Paraguayo
Los cuatro formatos de torneo que maneja la APF
La cúpula de la APF se reunió y comenzó a hablar de lo que será el nuevo torneo en el fútbol paraguayo. Son cuatro las propuestas presentadas.
Agosto 20, 2025 12:20 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Proyectan el Fair Play Financiero en el fútbol paraguayo
La Asociación Paraguaya de Fútbol presentó oficialmente el proyecto de Fair Play Financiero a los clubes de la Primera División.
Agosto 20, 2025 12:02 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
El 12 de Junio cae ante River Plate
River Plate venció (2-1) al 12 de Junio y lo dejó sin chances de adueñarse de la cima. En otro compromiso, el Deportivo Santaní superó por el mismo marcador a Sol de América.
Agosto 19, 2025 05:20 p. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
Vladimir Marín marca un golazo en una liga del interior
VIDEO. El colombiano Vladimir Marín se mandó un verdadero golazo en la Liga Deportiva Gral. Aquino de Fútbol.
Agosto 19, 2025 12:44 p. m.
Fútbol Paraguayo
Polémica en la Intermedia: Rubio Ñu jugó con 12 jugadores
Por varios segundos, Rubio Ñu estuvo con 12 jugadores frente a Encarnación, en el juego correspondiente a la 23ª fecha de la Intermedia. El Albiverde ganó en casa, pero la visita va a presentar protesta.
Agosto 19, 2025 11:54 a. m.
·
Redacción D10
Fútbol Paraguayo
José Arrúa, disconforme con los criterios de los árbitros
El entrenador del Sportivo Trinidense, José Arrúa, se mostró disconforme con, lo que señala, disparidad de criterios de los árbitros. “Sentimos que con nosotros las reglas son 100%”, señaló.
Agosto 18, 2025 01:03 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más