19 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

El 12 de Junio cae ante River Plate

River Plate venció (2-1) al 12 de Junio y lo dejó sin chances de adueñarse de la cima. En otro compromiso, el Deportivo Santaní superó por el mismo marcador a Sol de América.

Agosto 19, 2025 05:20 p. m. • 
Por Redacción D10
River Plate 12 de Junio

El River Plate se quedó con los tres puntos en casa frente al 12 de Junio.

Foto: Gentileza - APF

El 12 de Junio tenía la obligación de ganar para continuar en la cima de la Intermedia, pero River Plate lo derrotó por 2-1 en Los Jardines del Kelito, por la 23ª fecha. Con la derrota se quedó con 42 unidades, dos menos que el líder Rubio Ñu.

-River Plate 2-1 12 de Junio VH

River Plate (2): Francisco Peralta; Enzo Ortíz, Eric Cristaldo, Willian Alonzo y Damián Cabrera; Walter Gaona, César Leguizamón, Lucas Candia (75’ Santiago Torres) y Arnaldo Román; Matías González (78’ Alexander Vázquez) y Osvaldo Romero (56’ Germán Núñez). DT: Celso Ayala.

12 de Junio VH (1): Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Luis Rolón, Alexis Prieto y Édgar González; Víctor González (64’ Ricardo Bordón), Gastón Pinedo (81’ Braian Brítez), Matías López (46’ Ángel Martínez) y Ariel Recalde (46’ Julio Mongelos); Daniel Fernández y Alfredo Martínez (64’ Santiago Salcedo). DT: Juan M. Salgueiro.

Estadio: Jardines del Kelito.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Aníbal Esteche y Lucio García.

Cuarto árbitro: Juan Jara. Goles: 67’ Matías González (RP); 71’ Daniel Fernández (12); 76’ Arnaldo Román (RP).

Amonestados: 40’ Walter Gaona, 52’ Eric Cristaldo y 87’ Santiago Torres (RP).

En otro compromiso disputado durante la mañana de este martes, el Deportivo Santaní mantiene vivo el sueño del ascenso tras ganarle a Sol de América, por 2-1, en el estadio Juan José Vazquez.

-Deportivo Santaní 2-1 Sol de América

Deportivo Santaní (2): Armando Vera; Luis Lezcano, Martín Giménez, Alfredo Cabrera (70’ Óscar Figueredo) y Luis Luján; Brahian Martínez (76’ Alexis Insfrán), Federico Florentín, Brandon Barbas (83’ Armando Godoy) y José Ayala (70’ Alexander Núñez); Édgar Villalba y Antonio Samaniego. DT: Robert Gauto.

Sol de América (1): Diego Aranda; Rodrigo Jara (46’ Juan Argüello), Gustavo Giménez, Pulvio Aranda y Carlos Samudio; Fernando Leguizamón, Ángel Aguayo (60’ Marcelo Cañete), Stevens Gómez y Jorge López (46’ Gerardo Kovacs); David Fernández (46’ Julio Rivarola) y Óscar Coronel (60’ Cristian Cuenca). DT: Germán Centurión.

Estadio: Juan José Vázquez.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Saturnino Cáceres.

Cuarto árbitro: José Franco.

Goles: 5’ Édgar Villalba, 11’ José Ayala (DS); 66’ Stevens Gómez (SA).

Amonestados: 34’ Federico Florentín y 90’+1’ Armando Vera (DS); 43’ y 60’ Fernando Leguizamón y 83’ Cristian Cuenca (SA).

Expulsado: 60’ Fernando Leguizamón (SA).

Intermedia
Redacción D10
