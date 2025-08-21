21 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Familia Trovato: con “la conciencia tranquila”

Después de confirmarse la sanción del TAS sobre Marco Trovato, expresidente de Olimpia, su esposa Jazmín dejó un mensaje de apoyo en Instagram tras sentir “impotencia” e “injusticia”: “Seguimos con la frente en alto y la conciencia tranquila”.

Agosto 21, 2025 02:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Marco Trovato - Olimpia

Marco Trovato, expresidente de Olimpia.

Este miércoles, el TAS confirmó la sentencia impuesta en su momento a Marco Trovato donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA había resuelto inhabilitarlo de por vida y multarlo por 100.000 francos suizos.

Ante esto, Jazmín Trovato, esposa del expresidente de Olimpia, utilizó su cuenta en Instagram para enviar su apoyo: “Es muy doloroso sentir impotencia y injusticia con todo esto, pero bueno seguimos con la frente en alto y la conciencia tranquila”.

“Enseñando a nuestros hijos valores y a trabajar por sus sueños aunque encuentren piedras en el camino. Quiero agradecer a todas esas personas que siempre nos recordaron en sus oraciones, nos brindaron su apoyo”, añadió.

Con esto damos por cerrada esta etapa que tuvo más momentos hermosos que feos, que nos enseñó a valorar y conocer las amistades verdaderas”, finalizó.

Redacción D10
