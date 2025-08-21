Familia Trovato: con “la conciencia tranquila”

Este miércoles, el TAS confirmó la sentencia impuesta en su momento a Marco Trovato donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA había resuelto inhabilitarlo de por vida y multarlo por 100.000 francos suizos.

El mensaje de apoyo de la esposa de Marco Trovato en Instagram, al conocerse la ratificación del TAS en relación a la sanción de FIFA que pesa sobre el ex presidente de #Olimpia.#AM1080 pic.twitter.com/jobZfSYSXQ — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) August 21, 2025

Ante esto, Jazmín Trovato, esposa del expresidente de Olimpia, utilizó su cuenta en Instagram para enviar su apoyo: “Es muy doloroso sentir impotencia y injusticia con todo esto, pero bueno seguimos con la frente en alto y la conciencia tranquila”.

“Enseñando a nuestros hijos valores y a trabajar por sus sueños aunque encuentren piedras en el camino. Quiero agradecer a todas esas personas que siempre nos recordaron en sus oraciones, nos brindaron su apoyo”, añadió.

“Con esto damos por cerrada esta etapa que tuvo más momentos hermosos que feos, que nos enseñó a valorar y conocer las amistades verdaderas”, finalizó.

