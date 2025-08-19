Polémica en la Intermedia: Rubio Ñu jugó con 12 jugadores

Un hecho particular cargado de polémica se vivió el lunes en el estadio La Arboleda, de Rubio Ñu, donde el equipo local recibió a Encarnación por la 23ª jornada de la Intermedia.

A los 68’, el dueño de casa realizó tres modificaciones, pero ocurrió algo impensado: solo dos jugadores dejaron el campo de juego y el compromiso continuó por varios segundos. “Entraron tres y salieron dos porque hubo una confusión”, explicó Héctor Marecos, el entrenador.

En charla para Urbana al Máximo, el técnico responsabilizó a los jueces: “Corre a cargo del cuarto árbitro, del árbitro, de autorizar y reanudar”. Añadió que “la regla es clara: amonestación del jugador y se reanuda con un tiro libre indirecto para el equipo rival”.

No obstante, Jorge González, presidente de Encarnación, aseveró que se está preparando una nota para protestar por esta situación que se vivió en La Arboleda. Con el triunfo, Rubio Ñu está en la cima de la tabla con 44 unidades, dos más que el 12 de Junio que este martes perdió.