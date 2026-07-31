31 jul 2026
Olimpia

La gesta que convirtió a Olimpia en rey de América una vez más

VIDEO. El 31 de julio de 2002, Olimpia escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al conquistar su tercera Copa Libertadores tras una inolvidable remontada en Brasil.

Julio 31, 2026 12:21 p. m.
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Olimpia ganó su tercera Copa Libertadores en 2002.

Ya pasaron 24 años del último hito extraordinario del Olimpia en el concierto internacional. Un día como hoy, 31 de julio, pero del año 2002, América se arrodillaba a los pies del Decano para saludar al nuevo rey del continente.

La conquista no sería nada fácil. En la ida, en un estadio Defensores del Chaco repleto, el Decano cayó por 1-0 con un gol de Aílton Delfino.

En la vuelta, las cosas no comenzaron bien para Olimpia, ya que el mismo Aílton volvió a marcar para el Sao Caetano. El global estaba 2-0 a favor de los brasileños.

No obstante, el Rey de Copas paraguayo, conocedor de estas disputas, echó arriba de su rival su experiencia copera y en solo diez minutos, de 49' a 59' de la etapa complementaria, igualó la serie con goles del argentino Gastón Córdoba y con un cabezazo del demoledor Richart Báez.

El resultado mandaba la definición de la Copa Libertadores a la tanda de penales. Y en esta instancia, el conjunto de Nery Pumpido, no falló. Julio César Enciso ejecutó su tiro con alma y vida, más clase tuvo el remate de Sergio Órteman, igual eficacia en el de Rodrigo López, hasta que Mauro Antonio Caballero tiró el decisivo para la conquista de la tercera copa.

Ya pasaron 24 años de aquella inolvidable conquista. En el 2013, la gloria estuvo cerca nuevamente, pero no pudo ser. No quedan dudas de que Olimpia, el único club del continente que sabe lo que es disputar finales de la Libertadores en cada década, en algún momento volverá a tocar el cielo con las manos y hará vibrar a su maravillosa hinchada.

Olimpia Copa Libertadores Brasil
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