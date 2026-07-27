A 47 años de la primera Copa Libertadores

En una época en la que dominaban los argentinos, Olimpia se encargó de entrar en la historia grande, cortando un hegemonía y poniendo la primera piedra para su gloriosa historia en el plano internacional.

Un 27 de julio de 1979, la institución de Para Uno tocaba el cielo con las manos por primera vez en su historia, conquistando la Copa Libertadores de América.

La ida, disputada el 22 de julio en el estadio de los Defensores del Chaco, fue con victoria franjeada por 2-0 con los tantos de Osvaldo Aquino y Miguel Ángel Piazza, mientras que la revancha, jugada el 27 de julio de 1979, terminó con una paridad sin goles en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, lo que permitió la celebración..

Comandado por el charrúa Luis Cubilla, destacaron en ese equipo Ever Hugo Almeida, Alicio Solalinde, Miguel Ángel Piazza, Rogelio Delgado, Osvaldo Aquino, Carlos Kiese, Evaristo Isasi, Miguel Michelagnoli entre otros grandes hombres que hicieron historia.

La Conmebol también se sumó a la celebración de esta jornada especial para la institución y los hinchas franjeados, con un posteo que hace alusión a la gesta histórica para el deporte paraguayo.