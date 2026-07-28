La nueva marca que vestirá a Olimpia desde el 2027

Olimpia ya tiene definida a la marca que vestirá al club a partir de la temporada 2027. El Decano alcanzó un acuerdo con la empresa británica Umbro, que se convertirá en su nuevo sponsor técnico desde enero del próximo año, poniendo punto final a su vínculo con Nike tras cinco temporadas.

El acuerdo entre Olimpia y Umbro quedó cerrado hace varios meses y tendrá una duración de cuatro años. Según se pudo saber, el contrato contempla un monto cercano a los 6.000.000 de dólares, lo que representa aproximadamente 1.500.000 dólares por temporada, convirtiéndose en uno de los acuerdos comerciales más importantes para la institución en los últimos años.

De esta manera, Nike dejará de vestir al Franjeado el 31 de diciembre del 2026, cerrando una relación que comenzó oficialmente en enero del 2022. Durante ese periodo, la marca estadounidense acompañó al club en competencias locales e internacionales, además de lanzar diversas camisetas que tuvieron buena aceptación entre los hinchas.

Con la llegada de Umbro, Olimpia iniciará una nueva etapa en materia de indumentaria deportiva. La histórica firma británica volverá a tener presencia en uno de los clubes más importantes del fútbol paraguayo, con el desafío de desarrollar la línea de juego y entrenamiento que utilizará el plantel principal desde el inicio de la temporada 2027.