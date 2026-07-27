27 jul 2026
Olimpia

Scavone: “La ausencia de Richard Ortiz pesa”

Óscar Vicente Scavone analizó el rendimiento de varios jugadores de Olimpia y se refirió a la ausencia del capitán Richard Ortiz.

Julio 27, 2026 12:43 p. m.
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Richard Ortiz, capitán de Olimpia.

Foto: Prensa Club Olimpia.

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, analizó el estreno franjeado en el Torneo Clausura 2026, que terminó con derrota por 1-0 frente a Libertad, y se detuvo especialmente en la ausencia de Richard Ortiz, capitán del equipo, quien permaneció en el banco de suplentes sin sumar minutos.

“Su ausencia pesa, sobre todo en esos momentos cuando un equipo como Libertad te mete un gol y hay que remontar, ahí es donde se lo extraña a Richard Ortiz”, expresó Scavone en contacto con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, resaltando la importancia del experimentado volante tanto por su liderazgo como por su influencia dentro del campo de juego.

Al mismo tiempo, tuvo palabras de elogios para el juvenil Eduardo Delmás, una de las notas positivas del Decano en la primera fecha. “Fue el mejor jugador de la cancha mientras estuvo. Corrió muchísimo”, destacó el ex dirigente.

Scavone también analizó el rendimiento de otros futbolistas importantes del plantel. Sobre el delantero argentino Braian Romero, quien tuvo su estreno oficial con la camiseta de Olimpia, consideró que su aporte crecerá con el paso de los compromisos. “Va a ir creciendo con los partidos, es un buen jugador”, aseveró.

En cuanto a Derlis González, quien también integró el banco de suplentes pero no ingresó, explicó que todavía atraviesa la etapa final de su recuperación física. “Todavía le falta bastante para tener ese pique rápido, esa salida rápida que tiene Derlis, irá tomando forma física con el correr de los partidos”, expresó.

Finalmente, Scavone se mostró optimista con la evolución del arquero Gastón Olveira, quien venía de ser cuestionado tras el amistoso frente a Flamengo. “Lo vi mejor, mucho mejor. En Brasilia evidentemente llegó con el efecto selección. Estuvo más de un mes sin hacer fútbol y le entraron dos goles que normalmente no le entran. Estaba totalmente fuera de ritmo. Pero ante Libertad ya lo vi mejor, es un arquero de gran categoría y enseguida va a recuperar su nivel”, concluyó.

Olimpia Óscar Vicente Scavone Richard Ortiz
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