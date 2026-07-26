26 jul 2026
Olimpia

Vitamina: “Aprovechar las prontas revanchas”

Pablo Sánchez se retiró dolido por la derrota frente a Libertad, pero dijo que ya deben mirar al frente.

Julio 26, 2026 07:05 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sánchez observa el desarrollo del encuentro en Sajonia.

Foto: Prensa - Olimpia

El técnico de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, habló en conferencia de prensa luego de lo que fue el traspié en el debut en el torneo Clausura frente a Libertad en el Defensores del Chaco. El DT dijo que se debe mirar adelante y aprovechar la pronta revancha que da el campeonato.

“Claramente nos duele y somos conscientes que tenemos que aprovechar las prontas revanchas. Fue un partido muy parejo, lo podía ganar cualquiera y entiendo que el gol llega cuando estábamos pasando un buen momento”, analizó el DT argentino.

“Después del gol ya nos costó, el rival tomó la decisión de replegarse y ya no pudimos encontrar situaciones de juego claro, como sí encontramos en la primera parte del segundo tiempo y en el primer tiempo, donde también tuvimos buenas oportunidades y no fuimos eficaces”, agregó.

Según Sánchez, el equipo intentó jugar, pero reconoció que tuvieron algunas imprecisiones y mala toma de decisiones en los metros finales, mientras que en lo defensivo destacó que, salvo el gol, no se sufrió.

“En defensa hicimos un partido correcto salvo la jugada del gol, donde hay un pequeño desajuste, cuestión que también tenemos que trabajar”, tiró.

Eduardo Delmás Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
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