29 jul 2026
Olimpia

Aprueban planos del futuro estadio mundialista de Olimpia

La Municipalidad de Asunción aprobó y firmó los planos del futuro estadio mundialista Osvaldo Domínguez Dibb del club Olimpia.

Julio 29, 2026 01:26 p. m.
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El estadio ODD será una de las sedes del Mundial 2030.

Foto: Archivo.

La construcción del futuro estadio mundialista Osvaldo Domínguez Dibb del club Olimpia dio un paso fundamental. La Municipalidad de Asunción aprobó en las últimas horas y firmó los planos del ambicioso proyecto, permitiendo que la obra avance hacia una nueva etapa camino a convertirse en uno de los escenarios del Mundial 2030, confirmó Rodrigo Nogués, presidente del Decano, en contacto con D10.

La aprobación municipal representa un respaldo clave para la iniciativa que busca transformar la infraestructura deportiva del equipo franjeado y dotar al fútbol paraguayo de un estadio moderno, acorde a los grandes eventos internacionales.

El proyecto lleva el nombre de Osvaldo Domínguez Dibb, histórico presidente de Olimpia, y apunta a convertirse en uno de los recintos deportivos más importantes del país. La nueva casa franjeada está diseñada con estándares internacionales y forma parte de la visión del club de contar con un escenario preparado para recibir competencias de primer nivel.

Con la validación de los planos por parte de la comuna capitalina, el proyecto supera una instancia administrativa importante y se encamina hacia los próximos pasos de ejecución.

“Es la obra más importante y grande de la historia del fútbol paraguayo”, había expresado días atrás Álvaro Bilbao, vicepresidente del Decano, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

La futura remodelación del estadio representa una apuesta de gran magnitud para Olimpia y para Asunción, que busca posicionarse como una de las sedes protagonistas de la Copa del Mundo 2030, torneo que tendrá a Paraguay como uno de los países anfitriones.

Olimpia Osvaldo Domínguez Dibb Mundial 2030
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