Delmás: “No hay tiempo para lamentarse”

El jugador Eduardo Delmás, uno de los que tuvo un rendimiento bueno frente a Libertad, habló luego de lo que fue el partido y sostuvo que no hay mucho tiempo para lamentarse por la derrota.

“Creo que empezamos muy bien el partido, no aprovechamos algunas oportunidades y luego nos entró el gol y ya nos fue cuesta arriba el partido”, comenzó diciendo el talentoso juvenil a la TV.

Delmás explicó que tiene algunas asignaciones puntuales de parte del entrenador Pablo Sánchez e intenta siempre cumplir los pedidos de la mejor manera. Luego fue claro que hay que dejar atrás este paso y pensar al futuro.

“Ya no hay tiempo para lamentarse. Mañana cambiamos el chip, entrenamos con la mente en el partido del miércoles y a dejarlo todo ahí”, subrayó.

Olimpia cayó por la mínima diferencia frente a Libertad en el estadio Defensores del Chaco. Ahora apunta a Nacional, rival del miércoles a las 18.30 en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

