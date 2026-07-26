26 jul 2026
Olimpia

Delmás: “No hay tiempo para lamentarse”

Eduardo Delmás afirmó que hay que pasar rápido la página y apuntar al siguiente desafío.

Julio 26, 2026 06:42 p. m. • 
Por Redacción D10
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Eduardo Delmás, jugador de Olimpia.

Foto: ClubOlimpia

El jugador Eduardo Delmás, uno de los que tuvo un rendimiento bueno frente a Libertad, habló luego de lo que fue el partido y sostuvo que no hay mucho tiempo para lamentarse por la derrota.

“Creo que empezamos muy bien el partido, no aprovechamos algunas oportunidades y luego nos entró el gol y ya nos fue cuesta arriba el partido”, comenzó diciendo el talentoso juvenil a la TV.

Delmás explicó que tiene algunas asignaciones puntuales de parte del entrenador Pablo Sánchez e intenta siempre cumplir los pedidos de la mejor manera. Luego fue claro que hay que dejar atrás este paso y pensar al futuro.

“Ya no hay tiempo para lamentarse. Mañana cambiamos el chip, entrenamos con la mente en el partido del miércoles y a dejarlo todo ahí”, subrayó.

Olimpia cayó por la mínima diferencia frente a Libertad en el estadio Defensores del Chaco. Ahora apunta a Nacional, rival del miércoles a las 18.30 en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

Olimpia Eduardo Delmás Torneo Clausura
Redacción D10
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