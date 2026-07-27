27 jul 2026
Olimpia

Scavone confía en Olimpia: “Lo veo candidato”

Pese a la derrota frente a Libertad en el debut, Óscar Vicente Scavone destacó el rendimiento del Decano y aseguró que dejó una imagen positiva.

Julio 27, 2026 12:19 p. m.
oalaa.jfif

Equipo titular de Olimpia que jugó ante Libertad en Sajonia.

Foto: Prensa Club Olimpia.

La caída en el debut del Torneo Clausura 2026 no cambió el optimismo de Óscar Vicente Scavone. El presidente honorario de Olimpia, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, analizó la caída por 1-0 frente a Libertad y, más allá del resultado adverso, destacó el rendimiento del equipo, asegurando que sigue viendo al Decano como uno de los principales aspirantes al título.

Scavone consideró que el Franjeado realizó un buen primer tiempo y que el encuentro fue muy parejo hasta el gol del conjunto gumarelo.

“Fue un partido donde Olimpia no jugó mal el primer tiempo, fue un lindo partido, de ida y vuelta, le metimos a Libertad contra su área y en un buen contragolpe Libertad nos marca, era cantado que era un partido de un gol. Nos desdibujamos y nos ganaron bien”, expresó al hacer su evaluación del compromiso.

Pese a lamentar la derrota, el ex dirigente decano se mostró convencido de que la lucha por el campeonato tendrá a tres grandes protagonistas. “Lamento no haber ganado los tres puntos, pero por cómo pinta la cosa, esto será una carrera de tres, Olimpia, Cerro Porteño y Libertad”, afirmó, ubicando al equipo de Para Uno entre los máximos candidatos a quedarse con el Clausura.

Finalmente, Scavone elogió el trabajo realizado durante la pretemporada y se mostró muy confiado en el potencial del plantel dirigido por Pablo Vitamina Sánchez.

“Mi impresión en líneas generales es muy positiva, estoy confiado en este plantel, vamos a hacer muy buenas presentaciones, tanto en el campo internacional como en el plano local”, señaló.

Además, destacó el aspecto físico del equipo: “En líneas generales al Olimpia le veo una preparación física y atlética muy buena, creo que hicieron una gran pretemporada”, antes de cerrar con una frase que resume su confianza: “Con el plantel que tiene, lo veo candidato a Olimpia”.

El próximo compromiso del Rey de Copas será este miércoles ante Nacional, en el estadio Arsenio Erico, desde las 18:30, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Óscar Vicente Scavone Olimpia Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
HOCpt1-WkAAp2TW.jpeg
Olimpia
Olimpia celebra 124 años de vida y gloria
El conjunto de Para Uno celebra este sábado 124 años de vida institucional, en un momento dulce en lo deportivo y mirando a futuro.
Julio 25, 2026 01:57 p. m.
 · 
Redacción D10
HOCd3oNXcAA2sXF.jpeg
Olimpia
Nogués: “Estamos reconstruyendo el club”
Rodrigo Nogués, en la cena aniversario de la institución, mandó un mensaje a la afición franjeada.
Julio 25, 2026 11:29 a. m.
 · 
Redacción D10
matusportada.jpg
Olimpia
El último refuerzo de Olimpia
Se confirmó la llegada de la última incorporación de Olimpia para encarar los desafíos del segundo semestre.
Julio 24, 2026 01:20 p. m.
olvveir.jfif
Olimpia
¿Qué dijo Vitamina Sánchez sobre los errores de Gastón Olveira?
Vitamina Sánchez fue contundente cuando le preguntaron por la floja actuación que tuvo Gastón Olveira en el amistoso ante Flamengo.
Julio 24, 2026 12:54 p. m.
vitam.jfif
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Con ilusión y exigencia”
Pablo Vitamina Sánchez transmitió optimismo de cara al estreno de Olimpia en el Clausura y aseguró que el equipo hará todo lo posible para darle alegrías al hincha.
Julio 24, 2026 12:31 p. m.
tiago caballero olimpia_DDU_1182_1_62300413.jpg
Olimpia
Caballero vuelve a Olimpia
Tiago Caballero no se pudo quedar en Banfield y vuelve a sumarse al equipo de Vitamina Sánchez.
Julio 24, 2026 10:59 a. m.
 · 
Redacción D10