Scavone confía en Olimpia: “Lo veo candidato”

La caída en el debut del Torneo Clausura 2026 no cambió el optimismo de Óscar Vicente Scavone. El presidente honorario de Olimpia, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, analizó la caída por 1-0 frente a Libertad y, más allá del resultado adverso, destacó el rendimiento del equipo, asegurando que sigue viendo al Decano como uno de los principales aspirantes al título.

Scavone consideró que el Franjeado realizó un buen primer tiempo y que el encuentro fue muy parejo hasta el gol del conjunto gumarelo.

“Fue un partido donde Olimpia no jugó mal el primer tiempo, fue un lindo partido, de ida y vuelta, le metimos a Libertad contra su área y en un buen contragolpe Libertad nos marca, era cantado que era un partido de un gol. Nos desdibujamos y nos ganaron bien”, expresó al hacer su evaluación del compromiso.

Pese a lamentar la derrota, el ex dirigente decano se mostró convencido de que la lucha por el campeonato tendrá a tres grandes protagonistas. “Lamento no haber ganado los tres puntos, pero por cómo pinta la cosa, esto será una carrera de tres, Olimpia, Cerro Porteño y Libertad”, afirmó, ubicando al equipo de Para Uno entre los máximos candidatos a quedarse con el Clausura.

Finalmente, Scavone elogió el trabajo realizado durante la pretemporada y se mostró muy confiado en el potencial del plantel dirigido por Pablo Vitamina Sánchez.

“Mi impresión en líneas generales es muy positiva, estoy confiado en este plantel, vamos a hacer muy buenas presentaciones, tanto en el campo internacional como en el plano local”, señaló.

Además, destacó el aspecto físico del equipo: “En líneas generales al Olimpia le veo una preparación física y atlética muy buena, creo que hicieron una gran pretemporada”, antes de cerrar con una frase que resume su confianza: “Con el plantel que tiene, lo veo candidato a Olimpia”.

El próximo compromiso del Rey de Copas será este miércoles ante Nacional, en el estadio Arsenio Erico, desde las 18:30, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.