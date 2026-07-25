Coto Nogués: Orgullo y satisfacción

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Coto aseveró que “en lo personal es una satisfacción enorme tener esta responsabilidad de estar sentado en esta silla que para nuestra familia significa muchísimo, desde la fundación misma del club. Mis papás, mis tíos, abuelos, tatarabuelos pasaron por la directiva del Olimpia y en lo personal es un orgullo estar en esto”, remarcó el titular del actual campeón del fútbol paraguayo.

ESTADIO. Acerca del nuevo escenario del Decano, Nogués indicó que “en la asamblea presentamos todo el cronograma, respondimos las consultas de los socios” y que “está todo sobre el cronograma”. Apuntó que en breve se lanza la web del estadio y que en ella estará el diseño final del futuro recinto para el Mundial 2030.

PAYNE. Por otra parte, valoró la adaptación que está realizando el mundialista oceánico Tim Payne. “Él sorprendió para bien en todas sus métricas físicas desde la primera semana que llegó”. “Agarró ritmo muy rápido y el técnico ya lo tiene en consideración para el primer partido. Los muchachos lo recibieron muy bien”, cerró.