El análisis de Vitamina Sánchez tras la derrota con Nacional

El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, compareció a la conferencia de prensa tras la nueva derrota en el Campeonato Clausura y dio su análisis de lo ocurrido en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

El argentino admitió que este arranque “es inesperado”, pero lo que toca en este momento es trabajar y empezar a remontar.

“Decía que era un inicio inesperado, no nos sentíamos capaces de empezar tan mal. Por lo pronto nos empieza a generar una situación de que tenemos que salir adelante. No esperábamos comenzar de esta manera. Teníamos una ilusión distinta de desde el principio dar pelea”, inició Sánchez ante los medios.

“Nos vamos a proponer lo mismo obviamente con las dificultades del caso de empezar con una desventaja ya considerable de seis puntos respecto a los que tuvieron la capacidad de ganar los dos primeros partidos, capacidad que nosotros no tuvimos”, agregó el argentino.

Luego, analizó el juego ante la Academia en donde afirmó que en ese trámite parejo la diferencia pasó por la eficacia que tuvo el conjunto local tanto en el aspecto ofensivo, así como también en el defensivo para neutralizar los ataques franjeados.

“Nosotros no fuimos capaces en las que tuvimos, que tuvimos muchas situaciones como para en principio lograr el empate, luego cuando estábamos en desventaja para intentar descontar, que fue siempre nuestro objetivo y nuestra búsqueda”, tiró.

Sánchez no buscó excusas y dijo que su papel ahora es trabajar, encontrar los puntos a corregir y buscar revertir esta situación adversa lo más rápido posible.

“El equipo está golpeado, como seguramente la gente, la gente esperaba un equipo nuevamente competitivo y hoy no lo estamos demostrando”, subrayó.

PREOCUPACIÓN. Para Sánchez, uno de los puntos que más preocupa a parte de no poder ganar los encuentros, es la incapacidad de hacer goles. La cantidad de tantos recibidos también es otro foco, siendo que no son muchas las opciones de los rivales, pero que sí consiguen golpear.

DESAFÍO. Olimpia buscará sacudirse de este mal momento el próximo domingo 2 de agosto, cuando enfrente a Rubio Ñu por la tercera jornada del campeonato. Este duelo será a las 16.00 en el estadio Defensores del Chaco.