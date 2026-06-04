La foto oficial de Paraguay para el Mundial 2026

El plantel completo de la Selección Paraguaya se vistió de gala en las instalaciones del CARDE para hacerse la foto oficial previo al Mundial 2026. El grupo integrado por los 26 jugadores, con la equipación tradicional, y la numeración correspondiente, posó ante las cámaras para dejarnos una postal que ilusiona.

¡El equipo de todo el país!



La #Albirroja ⚪🔴 está lista para el retorno más esperado.



¡A hacer historia!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/4H0Fy6wq4P — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 4, 2026

Las cuentas en redes sociales de la Albirroja se encargaron de compartir varias imágenes sobre la sesión de fotos. En una se observa solamente al plantel de jugadores. En la siguiente aparece el seleccionador Gustavo Alfaro; el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

En la tercera están los jugadores y el cuerpo técnico completo, mientras que en la última también figuran algunos directivos y el staff ampliado de la APF.