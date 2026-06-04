04 jun. 2026
Selección Paraguaya

La foto oficial de Paraguay para el Mundial 2026

Los jugadores de la Selección Paraguaya se tomaron la foto oficial de cara a la Copa del Mundo 2026 que se jugará desde la semana próxima en México, Estados Unidos y Canadá.

Junio 04, 2026 05:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

La Selección Paraguaya está lista para la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza - Albirroja

El plantel completo de la Selección Paraguaya se vistió de gala en las instalaciones del CARDE para hacerse la foto oficial previo al Mundial 2026. El grupo integrado por los 26 jugadores, con la equipación tradicional, y la numeración correspondiente, posó ante las cámaras para dejarnos una postal que ilusiona.

Las cuentas en redes sociales de la Albirroja se encargaron de compartir varias imágenes sobre la sesión de fotos. En una se observa solamente al plantel de jugadores. En la siguiente aparece el seleccionador Gustavo Alfaro; el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

En la tercera están los jugadores y el cuerpo técnico completo, mientras que en la última también figuran algunos directivos y el staff ampliado de la APF.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Albirroja Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Selección paraguaya
Selección Paraguaya
¿Fernández, Olveira o Gill?: La respuesta de Gustavo Alfaro
La portería de la Selección Paraguaya es un tema que genera debate en el ambiente futbolero del país y este jueves, el seleccionador Gustavo Alfaro se refirió al respecto. No obstante, dijo que probablemente ante Nicaragua atajará Roberto Fernández.
Junio 04, 2026 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-03 at 8.03.16 PM (2).jpeg
Selección Paraguaya
De México 86 al Mundial 2026: Roberto Fernández y el sueño del Gatito
Roberto Fernández, arquero de Paraguay en México 1986 expresó su emoción por la posibilidad de que su hijo dispute el Mundial 2026 con la Albirroja.
Junio 03, 2026 08:09 p. m.
099404_4263303.jpg
Selección Paraguaya
Jorge Núñez confía en que Paraguay hará un gran Mundial
Jorge Martín Núñez, mundialista con la Albirroja en 2006, destacó que tiene todas las esperanzas puestas en el plantel de Gustavo Alfaro.
Junio 03, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Fernández
Selección Paraguaya
El video emotivo que compartió Gatito Fernández
Roberto Fernández fue uno de los responsables de lograr la clasificación de Paraguay al Mundial 2026. El golero colgó un mensaje en redes sociales en el cual habla de su sueño y de la herencia recibida por parte de su padre, también portero mundialista con la Albirroja.
Junio 02, 2026 06:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección paraguaya
Selección Paraguaya
¿Cuándo Paraguay estrenará su camiseta tradicional?
La Selección Paraguaya ya conoce el tipo de indumentaria que utilizará en los tres partidos por la fase de grupos de la Copa del Mundo. Solo en uno podrá utilizar su camiseta tradicional que generó debate.
Junio 02, 2026 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-02 at 3.34.30 PM.jpeg
Selección Paraguaya
La APF inaugura el nuevo Hotel de la Selección Mayor
Con la presencia de autoridades nacionales e internacionales, la APF habilitó oficialmente una de las obras de infraestructura deportiva más importantes de su historia.
Junio 02, 2026 03:54 p. m.
Carga Más