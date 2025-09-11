La final de la Copa Sudamericana 2025 será en Asunción

La Confederación Sudamericana de Fútbol informó este jueves que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Copa Sudamericana 2025.

En atención a estas circunstancias, la Conmebol resolvió trasladar la sede de la final de la Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada, 22 de noviembre.

La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia.

Se iniciaron las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización, informó la Conmebol en su página web oficial.

Por ahora no hay estadio confirmado. Las dos opciones principales son el Defensores del Chaco o La Huerta de Libertad, ya que La Nueva Olla de Cerro Porteño no podrá ser debido a que en esas fechas habrá un concierto importante.

Será la tercera vez que el país albergue una final de Sudamericana. La primera ocasión se dio en el 2019, cuando se consagró campeón Independiente del Valle, y la segunda y última vez en el 2024, oportunidad en que Racing Club de Avellaneda se quedó con el trofeo.