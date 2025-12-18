Sudamericana: así quedaron los cruces

Olimpia, Sportivo Trinidense, Nacional y Recoleta, los cuatro clubes paraguayos clasificados a la Copa Sudamericana ya tienen definido el camino hacia la fase de grupos de este torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Estos encuentros son a un partido para asegurar que al menos dos equipos de la Asociación Paraguaya de Fútbol participen en la siguiente instancia y se desarrollarán entre el 3 y 5 de marzo.
Copa Sudamericana 2026 - Primera fase
-Nacional vs. Recoleta
-Sportivo Trinidense vs. Olimpia