18 dic. 2025
Sudamericana: así quedaron los cruces

Este jueves se realizó el sorteo de la fase nacional de la Copa Sudamericana y Olimpia, Sportivo Trinidense, Nacional y Recoleta ya conocen los cruces.

Diciembre 18, 2025 12:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia chocará contra el Sportivo Trinidense.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Olimpia, Sportivo Trinidense, Nacional y Recoleta, los cuatro clubes paraguayos clasificados a la Copa Sudamericana ya tienen definido el camino hacia la fase de grupos de este torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Estos encuentros son a un partido para asegurar que al menos dos equipos de la Asociación Paraguaya de Fútbol participen en la siguiente instancia y se desarrollarán entre el 3 y 5 de marzo.

Copa Sudamericana 2026 - Primera fase

-Nacional vs. Recoleta

-Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Copa Sudamericana Olimpia Sportivo Trinidense Nacional Recoleta
Redacción D10
Copa Sudamericana
La emoción de José Canale, la muralla del campeón
José Canale, defensor paraguayo campeón con Lanús, se mostró feliz y emocionado tras la obtención del título.
Noviembre 22, 2025 09:29 p. m.
Copa Sudamericana
El dolor de Junior Alonso
Junior Alonso, defensor paraguayo, capitán del Atlético Mineiro de Brasil, lamentó la derrota en la final de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco.
Noviembre 22, 2025 09:25 p. m.
Copa Sudamericana
Lanús se lleva un total de 9,8 millones de dólares
Lanús conquistó su segundo título en la Copa Sudamericana y aseguró un ingreso total de 9.845.000 dólares, que incluye el premio de 6,5 millones de dólares por vencer en la final al Atlético Mineiro, según datos de la Conmebol.
Noviembre 22, 2025 08:25 p. m.
Copa Sudamericana
Argentina ya tiene once campeonatos en la Sudamericana
Lanús se alzó con su segundo título de la Copa Sudamericana, tras vencer en penales al Atlético Mineiro en Asunción, y le dio a Argentina este sábado la undécima conquista en la competición que lo consolida como el país más ganador del torneo.
Noviembre 22, 2025 08:06 p. m.
Copa Sudamericana
Lanús de Canale y Dejesús es el campeón de la Sudamericana
Lanús de los paraguayos José Canale y Ronaldo Dejesús se consagró campeón de la Conmebol Sudamericana al derrotar en una dramática tanda de penales al Atlético Mineiro de Junior Alonso.
Noviembre 22, 2025 07:56 p. m.
Redacción D10
Copa Sudamericana
Lanús y Mineiro siguen sin hacerse daño
Lanús y Atlético Mineiro no pasaron del empate sin goles al término de la primera parte en el Defensores del Chaco por la final de la Conmebol Sudamericana.
Noviembre 22, 2025 06:00 p. m.
Redacción D10
