Los colosos que jugarán la Copa Sudamericana 2026

En las últimas horas se conocieron más equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026, que tendrá una particularidad: contará con varios campeones de América.

Por Paraguay, el representante más importante es Olimpia, tricampeón de la Copa Libertadores, que primero deberá superar a un equipo paraguayo en fase preliminar para ingresar a la fase de grupos.

Por Argentina, sin dudas, River Plate, tetracampeón de América, es el club que se lleva todas las miradas. También está San Lorenzo de Almagro, que alcanzó la gloria eterna en el 2014. También figura Racing Club, aunque si gana el torneo argentino el próximo fin de semana, irá a Libertadores y su lugar en Sudamericana será ocupado por Independiente de Avellaneda, el más ganador de la historia en la Libertadores.

Si vamos a Brasil, hay muchos equipos campeones continentales que dirán presente. Entre ellos están: Sao Paulo, Gremio, Atlético Mineiro, Santos y Corinthians.

No será una Sudamericana más. Varios colosos del continente irán en busca de la otra mitad de la gloria.

La fase preliminar de la Sudamericana arrancará a mediados de marzo y la fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se prolongará hasta el 28 de mayo. La final se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.