21 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

La estupenda asistencia de Diego Gómez

El Brighton de Diego Gómez está jugando ante Liverpool y el paraguayo participó del primer gol del juego con una gran asistencia.

Marzo 21, 2026 10:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez, celebrando el gol inicial con Danny Welbeck.

Foto: Gentileza - Brighton

En el Brighton Stadium, el Brighton está recibiendo al Liverpool por la 31ª jornada de la Premier League y el paraguayo Diego Gómez no solo arrancó de titular, sino que también fue clave para abrir el marcador.

A los 14', Danny Welbeck inauguró el tanteador con un gol de cabeza, con previa asistencia de Diego Gómez. El volante conectó un servicio aéreo con la frente, enviando el balón hacia la zona donde se encontraba su compañero que finalmente hizo el 1-0.

Diego Gómez es uno de los convocados por Gustavo Alfaro para la Selección Paraguaya, que el viernes 27 de marzo deberá chocar ante Grecia y cuatro días después contra Marruecos.

Diego Gómez Brighton Liverpool Premier League
Redacción D10
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