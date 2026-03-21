La estupenda asistencia de Diego Gómez

En el Brighton Stadium, el Brighton está recibiendo al Liverpool por la 31ª jornada de la Premier League y el paraguayo Diego Gómez no solo arrancó de titular, sino que también fue clave para abrir el marcador.

¡QUE BIEN LA BAJÓ DIEGO GÓMEZ! El defensor paraguayo asistió con un gran cabezazo a Welbeck para que marque el 1-0 de Brighton ante Liverpool. ¡Atención al error de la defensa de los Reds en la jugada previa!



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A los 14', Danny Welbeck inauguró el tanteador con un gol de cabeza, con previa asistencia de Diego Gómez. El volante conectó un servicio aéreo con la frente, enviando el balón hacia la zona donde se encontraba su compañero que finalmente hizo el 1-0.

Diego Gómez es uno de los convocados por Gustavo Alfaro para la Selección Paraguaya, que el viernes 27 de marzo deberá chocar ante Grecia y cuatro días después contra Marruecos.