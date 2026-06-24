24 jun. 2026
Selección Paraguaya

La estadística negativa que Paraguay puede romper ante Australia

Paraguay necesita vencer a Australia para asegurarse el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, un torneo en el cual la Albirroja nunca pudo ganar dos compromisos.

Junio 24, 2026 11:47 a. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

La Selección Paraguaya debe ganar para ocupar el segundo lugar.

Foto: Albirroja

La Selección Paraguaya logró un triunfo épico ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo y buscará frente a Australia la victoria que la asegure en la siguiente ronda del certamen.

Tras esa batalla conquistada contra el combinado turco, la confianza del plantel albirrojo se fortaleció. Lo ocurrido dentro del juego alimentó más el ánimo del equipo guaraní que ahora tiene la misión de avanzar de fase rompiendo un registro histórico: ganar dos juegos.

Copa del Mundo 1930

En la primera edición del Mundial, jugado en Uruguay, Paraguay integró el Grupo 4 y se eliminó siendo segundo, tras una caída y una victoria:

-Estados Unidos 3-0 Paraguay

-Paraguay 1-0 Bélgica

Copa del Mundo 1950

Brasil acogió este Mundial y la Albirroja volvió a eliminarse en la primera ronda, ocupando el último lugar del Grupo 3 después de un empate y una derrota.

-Suecia 2-2 Paraguay

-Italia 2-0 Paraguay

Copa del Mundo 1958

En Suecia, la Selección Paraguaya cayó en el Grupo 2 y fue tercera tras obtener los tres resultados posibles en el fútbol.

Francia 7-3 Paraguay

Paraguay 3-2 Escocia

Paraguay 3-3 Yugoslavia

Copa del Mundo 1986

Por primera vez Paraguay pasó de ronda, producto de un triunfo y dos igualdades en el Grupo B. Se despidió del Mundial con una derrota en octavos, en el torneo organizado por México.

-Paraguay 1-0 Irak

-México 1-1 Paraguay

-Paraguay 2-2 Bélgica

-Inglaterra 3-0 Paraguay

Copa del Mundo 1998

En Francia, el combinado guaraní sacó dos empates y una victoria en el Grupo D y se eliminó en octavos de final con la recordada derrota con el gol de oro.

-Paraguay 0-0 Bulgaria

-España 0-0 Paraguay

-Nigeria 1-3 Paraguay

-Francia 1-0 Paraguay

Copa del Mundo 2002

En el certamen disputado en Corea y Japón, la Albirroja comenzó con empate, le siguió una caída, ganó el último choque del Grupo B y se despidió en octavos con derrota.

-Paraguay 2-2 Sudáfrica

-España 3-1 Paraguay

-Eslovenia 1-3 Paraguay

-Alemania 1-0 Paraguay

Copa del Mundo 2006

En el Mundial de Alemania, Paraguay se fue en primera ronda al perder los dos juegos iniciales por el Grupo B; no obstante, dijo adiós con una alegría.

-Inglaterra 1-0 Paraguay

-Suecia 1-0 Paraguay

-Paraguay 2-0 Trinidad y Tobago

Copa del Mundo 2010

En Sudáfrica, la Selección Paraguaya por vez primera llegó a cuartos, pero antes sumó dos empates en y una victoria en el Grupo F, pasó octavos gracias a los penales y perdió en la siguiente fase.

-Italia 1-1 Paraguay

-Eslovaquia 0-2 Paraguay

-Paraguay 0-0 Nueva Zelanda

-Paraguay 0(5-3)0 Japón

-España 1-0 Paraguay

Salvo en la Copa del Mundo 1950, Paraguay siempre ganó por lo menos un juego, pero nunca dos en una misma edición. El jueves, ante Australia, a partir de las 23:00, la Albirroja intentará romper este registro para avanzar a los dieciseisavos de final como segundo del Grupo D del Mundial 2026.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Albirroja Paraguay Australia
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