26 jun. 2026
Selección Paraguaya

Andrés Cuba brilló y fue de los mejores en el empate

Andrés Cuba fue un verdadero gladiador en el mediocampo de la Albirroja en el empate 0-0 ante Australia. El volante tuvo un rendimiento destacado durante el partido mostrando intensidad, despliegue y gran capacidad.

Junio 26, 2026 01:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Andrés Cubas.jfif

No da por perdida. Cubas es sinónimo de lucha y perseverancia en la Albirroja.

Gentileza

Andrés Cuba fue un verdadero motor en el mediocampo de la Selección Paraguaya en el empate 0-0 ante Australia. El volante tuvo un rendimiento destacado durante la primera mitad, especialmente, mostrando intensidad, despliegue y gran capacidad de recuperación en la zona media.

Según el portal especializado Flashscore, el jugador obtuvo una calificación de 7,1, siendo la segunda mejor puntuación del encuentro, solo por detrás del arquero Orlando Gill, quien alcanzó un 7,6.

El mediocampista paraguayo fue clave en el equilibrio del equipo, sosteniendo la presión en el mediocampo y aportando en la recuperación, en un partido de alta exigencia física donde la Albirroja logró mantener el arco en cero.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Andrés Cubas
Redacción D10
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