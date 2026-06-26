Roque Santa Cruz confía: “Paraguay es favorito para ganar”

Por Santiago Riquelme, enviado especial

Una gran expectativa crece en la Selección Paraguaya de cara a su decisivo compromiso frente a Australia por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. En la previa del encuentro, el máximo goleador histórico de la Albirroja, Roque Santa Cruz, expresó su confianza en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro y destacó las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

En una entrevista exclusiva con D10-Última Hora, el exdelantero señaló que, pese al tropiezo inicial en el certamen, el seleccionado nacional logró recomponerse y llegar con vida a la última jornada. “Más allá del primer partido, que fue un encuentro atípico donde las cosas no salieron como esperábamos, después pudimos sacar adelante un duelo muy complicado. El triunfo era necesario y se consiguió en circunstancias difíciles”, comentó Santa Cruz.

Roque considera que el objetivo de llegar con opciones de clasificación al último partido se cumplió y ahora el equipo tiene todo para sellar su boleto a la siguiente instancia.

Sobre el compromiso ante los australianos, Roque anticipó un duelo de alta exigencia física. “Será un partido muy intenso. Habrá que trabajarlo desde el inicio, tener paciencia y esperar el momento indicado para golpear. Por la jerarquía y por lo que tiene Paraguay, creo que es favorito para ganar”, afirmó.

Asimismo, el excapitán de la Albirroja analizó el desempeño de los delanteros paraguayos en el torneo, entre ellos Gabriel Ávalos, Isidro Pitta y Antonio Sanabria, quienes ya sumaron minutos en la Copa del Mundo. “Los partidos de selección siempre son muy difíciles. Paraguay se caracteriza por hacer un gran trabajo defensivo y, por momentos, cuesta generar situaciones de gol. Los delanteros están cumpliendo una labor importante, son jugadores físicos, que se sacrifican y hacen el trabajo sucio que el equipo necesita”, destacó.

Finalmente, Santa Cruz se mostró esperanzado en que los atacantes puedan encontrar el gol en el momento más importante y ayuden a la Selección Paraguaya a conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.