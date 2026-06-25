Paraguay, hoy con la albirroja

Paraguay se mide esta noche, a las 23:00, con Australia con el desafío de ganar para avanzar como el segundo del Grupo D y conseguir por vez primera dos triunfos en una misma edición de la Copa del Mundo.

Para el encuentro, la Selección Paraguaya saldrá al campo de juego con su casaca tradicional: la albirroja. En la primera fecha frente a Estados Unidos, el elenco dirigido por Gustavo Alfaro lució la camiseta alternativa.

También repitió indumentaria en el compromiso con Turquía, por lo que esta noche recién se hará presente la camiseta más representativa de Paraguay. La última vez que el cuadro guaraní se vistió con estos colores en una Copa del Mundo fue en el lance con España, en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En cuanto al short, utilizará el blanco y las medias serán rojas. El nuevo diseño de la Albirrroja se estrenó en el amistoso con Nicaragua, en el partido que significó la despedida de la Selección Paraguaya de su afición previo al Mundial y el resultado fue un contundente 4-0.