25 jun. 2026
Selección Paraguaya

El equipo de Paraguay que se perfila

La Selección Paraguaya busca tiene este jueves un duelo que determinará su futuro en la Copa del Mundo y el probable onceno que se maneja es con Mauricio y Gabriel Ávalos.

Junio 25, 2026 11:06 a. m. • 
Por Redacción D10
Maurício

Maurício reemplazaría al expulsado Miguel Almirón.

Foto: Gentileza - Paraguay

Paraguay tendrá su último choque por la fase de grupos esta noche, a partir de las 23:00 ante Australia y ganar es clave para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La expulsión de Miguel Almirón dejó un hueco en el equipo que el seleccionador Gustavo Alfaro, al parecer, ya tiene cómo llenarlo. Tras los entrenamientos que se produjeron durante la semana, el onceno que se presentará en el Estadio Bahía de San Francisco tendría dos cambios con relación al que venció a Turquía.

Los titulares serían Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Maurício, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Con esto, además del cambio por expulsión, la otra variante que haría el seleccionador sería Gabriel Ávalos por Isidro Pitta. El compromiso se jugará en el Estadio Bahía de San Francisco, desde las 23:00.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Albirroja Paraguay Australia
Redacción D10
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