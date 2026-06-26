Baja sensible: Gómez se pierde el siguiente partido

El mediocampista paraguayo Diego Gómez se pierde el siguiente partido de Paraguay en la Copa del Mundo, tras recibir su segunda tarjeta amarilla durante el encuentro frente a Australia correspondiente a la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026.

Gómez había sido amonestado en el debut frente a los Estados Unidos, mientras que en este lance ante los australianos recibió otra tarjeta a los 77' que lo deja fuera de un eventual lance de 16avos de final.

Otros jugadores que se encuentra en capilla en Paraguay son Juan José Cáceres, Matías Galarza, Junior Alonso y Alex Arce que recién “se limpiarán” al cierre de la fase de grupos.