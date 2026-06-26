26 jun. 2026
Selección Paraguaya

Baja sensible: Gómez se pierde el siguiente partido

Diego Gómez recibió una segunda tarjeta amarilla y queda suspendido del siguiente partido.

Junio 26, 2026 12:47 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-26 at 12.47.07 AM.jpeg

Diego Gómez, suspendido en Paraguay.

El mediocampista paraguayo Diego Gómez se pierde el siguiente partido de Paraguay en la Copa del Mundo, tras recibir su segunda tarjeta amarilla durante el encuentro frente a Australia correspondiente a la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026.

Gómez había sido amonestado en el debut frente a los Estados Unidos, mientras que en este lance ante los australianos recibió otra tarjeta a los 77' que lo deja fuera de un eventual lance de 16avos de final.

Otros jugadores que se encuentra en capilla en Paraguay son Juan José Cáceres, Matías Galarza, Junior Alonso y Alex Arce que recién “se limpiarán” al cierre de la fase de grupos.

Selección Paraguaya Copa del mundo Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-06-25 at 11.27.16 PM.jpeg
Selección Paraguaya
El Capitán confía en la clasificación
Gustavo Gómez habló tras el empate frente a Australia, se mostró confiado y afirmó que Paraguay merece seguir en el Mundial.
Junio 26, 2026 01:16 a. m.
 · 
Redacción D10
ROQUE.jpg
Selección Paraguaya
Roque Santa Cruz confía: “Paraguay es favorito para ganar”
En la previa del encuentro contra Australia, el máximo goleador histórico de la Albirroja, Roque Santa Cruz, expresó su confianza en el equipo dirigido por Gustavo Alfaro y destacó las posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
Junio 25, 2026 09:59 p. m.
 · 
Santiago Riquelme
Matías Galarza
Selección Paraguaya
Paraguay, hoy con la albirroja
Ante Australia, la Selección Paraguaya recién podrá lucir su tradicional casaca albirroja en esta Copa del Mundo 2026.
Junio 25, 2026 11:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Maurício
Selección Paraguaya
El equipo de Paraguay que se perfila
La Selección Paraguaya busca tiene este jueves un duelo que determinará su futuro en la Copa del Mundo y el probable onceno que se maneja es con Maurício y Gabriel Ávalos.
Junio 25, 2026 11:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Australia Paraguay
Selección Paraguaya
Será el primer partido oficial de Paraguay ante el equipo australiano
Las selecciones de Paraguay y Australia chocan por primera vez en un compromiso oficial, en duelo a celebrarse hoy, desde las 23:00 de nuestro país, en la Bahía de San Francisco, por el Grupo D de la Copa Mundial Norteamérica 2026.
Junio 25, 2026 09:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Turquía Paraguay
Selección Paraguaya
Paraguay y una noche para hacer historia
La Albirroja se enfrenta a Australia buscando conseguir el boleto a los dieciseisavos de final. El equipo de Gustavo Alfaro necesita el triunfo para quedarse con el segundo puesto del Grupo D.
Junio 25, 2026 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más