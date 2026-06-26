26 jun. 2026
Selección Paraguaya

El Capitán confía en la clasificación

Gustavo Gómez habló tras el empate frente a Australia, se mostró confiado y afirmó que Paraguay merece seguir en el Mundial.

Junio 26, 2026 01:16 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gómez cree que Paraguay estará en la siguiente ronda.

La Selección Paraguaya de Fútbol empató con Australia en la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026, resultado que deja en suspenso la clasificación para la siguiente ronda. Tras el lance, el capitán Gustavo Gómez expresó su confianza y espera que se pueda confirmar su continuidad en la cita.

“Fue un partido muy físico, nos costó el primer tiempo, no pudimos hacer pie en el partido, pudimos corregir en el segundo tiempo. El segundo tiempo estuvimos mejor, tuvimos chances. Importante es que no nos convirtieron, sumamos y creo que con este resultado estamos clasificados”, expresó Gómez a la TV.

“Este grupo quería hacer historia, sabíamos que ganando íbamos a conseguir algo histórico, pero los partidos son muy difíciles en este campeonato. Feliz por mis compañeros, este grupo, la selección y Paraguay se merece seguir en la competición”, tiró.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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