Diego Gómez, frustrado por el empate

Paraguay empató sin goles ante Australia en una pobre imagen del equipo de Gustavo Alfaro que no se animó a intentar ganarlo. La Albirroja está prácticamente clasificada, pero deberá medirse ante una selección fuerte que podría ser Alemania.

En zona mixta luego del partido, Diego Gómez analizó el partido ante los australianos. “Un poco frustrado por el resultado, queríamos ganar el partido”, arrancó diciendo.

Sobre el rival, Gómez le vio el lado positivo al empate. “Sabíamos que Australia era igual a nosotros, por lo menos sacamos un punto”, indicó. “Ahora a corregir los errores y afrontar el partido que viene”, añadió.

Consultado sobre la línea de 5 presentada ante Australia, Diego manifestó: “Veníamos entrenando así, buscamos tener más posesión. Quisimos jugar al contragolpe”, manifestó.

Por último se refirió a la tarjeta amarilla que lo deja fuera del duelo en los diesiseisavos de final. “No pienso en eso, la idea era dejarlo todo hoy. Ahora a prepararse para lo que se viene”, concluyó.